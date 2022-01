Άνοιγμα σχολείων: Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς σε περίπτωση θετικού self test – Στα 16.000 τα εν δυνάμει κρούσματα

Από τα

εν δυνάμει κρούσματα, τα περισσότερα αφορούν σε μαθητές οπότε και απουσιάζουν σήμερα από τις τάξεις. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα εσπερινά λύκεια θα δηλώσουν αργότερα τα εν δυνάμει κρούσματα.



Την ίδια ώρα ο αριθμός των εν δυνάμει κρουσμάτων σε εκπαιδευτικούς ξεπερνά τις 2.000. Σημειώνεται επίσης πως περίπου 4.000 ειναι οι εκπαιδευτικοί που δεν μπόρεσαν να πάνε στα σχολεία καθώς είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό τις προηγούμενες ημέρες.



Τι ισχύει για τα self test στα σχολεία



Ειδικότερα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η διεξαγωγή τριών self test, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου τα απαραίτητα self test θα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.



Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.



Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.



Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.



Σημειώνεται ότι συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος.



Αν σε ένα σχολικό τμήμα αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

Αν εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη ειδικότητας) νοσεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό.

Αν εκπαιδευτικός είναι θετικός, και ενώ βρίσκεται σε απομόνωση, επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση.

Για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου «Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS- CoV-2 στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα

Στις σχολικές αίθουσες επέστρεψαν ξανά σήμερα 1,5 εκατομμύριο μαθητές και εκπαιδευτικοί μετά τις διακοπές των εορτών την ώρα που από τα self test που έχουν διενεργηθεί τις προηγούμενες ώρες, εντοπίστηκαν 16.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι θετικοί στον κορωνοϊό. Σημειώνεται πως. Έτσι, με βάση το νέο πρωτόκολλο, όλος ο μαθητικός και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα κάνει σήμερα ένα νέο, δεύτερο self test για την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη.Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self testΑν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (radid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.Τι προβλέπεται για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 εκτός σχολείου, π.χ. υπάρχει κρούσμα στο σπίτι;Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες, προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες από την έκθεση.Οι εκπαιδευτικοί, εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι, παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημέρα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.Αν πρόκειται για εμβολιασμένους μαθητές, τότε προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν τρία self test τις ημέρες 0-1, 3 και 5-7.Αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους μαθητές, τότε παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν self test την 5η ημέρα μετά την έκθεση.«Χαίρομαι που επέστρεψα στο σχολείο αλλά φοβάμαι κιόλας μήπως κολλήσω γιατί πρέπει να κάνω και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Έχω αντισηπτικά μαντηλακια μαζί μου και πρέπει να φοράμε όλοι σωστά τις μάσκες μας για να μην κολλήσουμε»«Είμαστε αρκετά ανασφαλείς που φέρνουμε τα παιδιά στο σχολείο αυτή την περίοδο που τα κρούσματα είναι στα ύψη αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς .Είχαμε δικά μας self test , αγοράσαμε κιόλας και τα παιδιά μας πλέον είναι πολύ εκπαιδευμένα με το πως πρέπει να απολυμαίνονται σωστά στο σχολείο»,«Είναι απόλυτα δασκαλεμένες οι κόρες μου με τα θέματα υγιεινής πλέον και για μένα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία διότι με την τηλεκπαίδευση υπάρχουν δυσκολίες»