Πάνω από 260.000 κρούσματα σε μια εβδομάδα στην χώρα μας - Σε απλές κλίνες η πίεση στο ΕΣΥ

Τρία self test αντί για δύο τη βδομάδα 10-15 Ιανουαρίου για όλους - Δύο rapid και τρία self test οι ανεμβολίαστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε περίπτωση κρούσματος - Τρία self test οι εμβολιασμένοι αν παρουσιαστεί κρούσμα στην τάξη