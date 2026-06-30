Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
H ελληνική φρεγάτα «Φορμίων» επέστρεψε στο ναυπηγείο της Naval Group μετά από τέσσερις ημέρες δοκιμών
H ελληνική φρεγάτα «Φορμίων» επέστρεψε στο ναυπηγείο της Naval Group μετά από τέσσερις ημέρες δοκιμών
Η φρεγάτα «Φορμίων» είναι η τρίτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα Mer et Marine
H ελληνική Φρεγάτα «Φορμίων», έπειτα από τέσσερις ημέρες δοκιμών, επέστρεψε στο ναυπηγείο της Naval Group στη Λοριάν όπου χτίζεται, αναφέρει η εξειδικευμένη στα αμυντικά ζητήματα γαλλική ιστοσελίδα Mer et Marine.
Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η φρεγάτα «Φορμίων» είναι η τρίτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.
Το πλοίο απέπλευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και επέστρεψε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρει η ιστοσελίδα υπογραμμίζοντας ότι είναι η πρώτη μονάδα της σειράς που θα ενσωματώνει το Πρότυπο 2 (Standard 2), γεγονός που απαιτεί πρόσθετες εργασίες, με την αναχώρησή του από τη Λοριάν να προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027.
Η πρώτη φρεγάτα «Κίμων» παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ο «Νέαρχος» αναμένεται έως το τέλος του έτους, ενώ η τέταρτη φρεγάτα «Θεμιστοκλής» δρομολογείται για το 2028 καταλήγει γαλλική ιστοσελίδα.
Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, η φρεγάτα «Φορμίων» είναι η τρίτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.
Το πλοίο απέπλευσε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και επέστρεψε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αναφέρει η ιστοσελίδα υπογραμμίζοντας ότι είναι η πρώτη μονάδα της σειράς που θα ενσωματώνει το Πρότυπο 2 (Standard 2), γεγονός που απαιτεί πρόσθετες εργασίες, με την αναχώρησή του από τη Λοριάν να προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027.
• أكملت الفرقاطة F603 Formion،وهي الفرقاطة الثالثة من فئة Kimon التابعة للبحرية اليونانية 🇬🇷،المرحلة الأولى من اختبارات الإبحار بنجاح بعد خمسة أيام من العمل قبالة سواحل بريتاني.وقد عادت السفينة أمس إلى مصنع Naval Group في لوريان، pic.twitter.com/zMphOyXFAr— الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) June 30, 2026
Η πρώτη φρεγάτα «Κίμων» παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ο «Νέαρχος» αναμένεται έως το τέλος του έτους, ενώ η τέταρτη φρεγάτα «Θεμιστοκλής» δρομολογείται για το 2028 καταλήγει γαλλική ιστοσελίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα