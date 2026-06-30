H ελληνική φρεγάτα «Φορμίων» επέστρεψε στο ναυπηγείο της Naval Group μετά από τέσσερις ημέρες δοκιμών

Η φρεγάτα «Φορμίων» είναι η τρίτη από τις τέσσερις νέες φρεγάτες που κατασκευάζονται για το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, σύμφωνα με τη γαλλική ιστοσελίδα Mer et Marine