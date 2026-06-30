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Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού
Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού
Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
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Για πολλούς νέους, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας διαδρομής. Για άλλους, γεννά ερωτήματα σχετικά με το επόμενο βήμα. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες και οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν καθορίζονται μόνο από το μηχανογραφικό.
Σήμερα, οι επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπους με γνώσεις, πρακτική κατάρτιση και επαγγελματικές δεξιότητες. Και λίγοι κλάδοι αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα τόσο έντονα όσο ο τουρισμός και η εστίαση.
Με τον ελληνικό τουρισμό να διευρύνει συνεχώς το αποτύπωμά του και τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό να παραμένουν υψηλές, επαγγέλματα που συνδέονται με τη γαστρονομία και τη φιλοξενία προσφέρουν σήμερα σημαντικές δυνατότητες καριέρας και εξέλιξης.
Ανάμεσά τους, τρεις ειδικότητες ξεχωρίζουν.
Ο άνθρωπος πίσω από κάθε ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία
Για πολλούς από εμάς, ο chef είναι κάποιος που μαγειρεύει πολύ καλά. Στην πραγματικότητα όμως, ο ρόλος του είναι πολύ πιο σύνθετος: οργανώνει και διευθύνει μια ολόκληρη ομάδα, σχεδιάζει μενού, ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών και καθορίζει τη συνολική γαστρονομική ταυτότητα μιας επιχείρησης.
Η ανάπτυξη των 5στερων resorts, των fine dining εστιατορίων και των σύγχρονων χώρων εστίασης έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για επαγγελματίες της γαστρονομίας με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία.
Παράλληλα, πρόκειται για μια καριέρα με διεθνείς προοπτικές. Οι δεξιότητες ενός καλά καταρτισμένου chef μπορούν να τον οδηγήσουν σε επαγγελματικές κουζίνες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κορυφαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το πρόγραμμα Chef της Le Monde έχει σχεδιαστεί ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι νέοι chefs διδάσκονται σε βάθος τόσο την ελληνική γαστρονομική παράδοση όσο και τη διεθνή κουζίνα. Έτσι αποκτούν τα εφόδια για να αφήνουν το προσωπικό τους αποτύπωμα σε κάθε επαγγελματική κουζίνα.
Η ειδικότητα που συνδυάζει τεχνική, ακρίβεια και δημιουργικότητα
Η ζαχαροπλαστική αποτελεί έναν από τους πιο εξειδικευμένους τομείς της γαστρονομίας. Ένας pastry chef δημιουργεί γλυκά υψηλών προδιαγραφών συνδυάζοντας τεχνική ακρίβεια, δημιουργικότητα και υψηλή αισθητική.
Τα premium ζαχαροπλαστεία, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα resorts και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας αναζητούν συνεχώς επαγγελματίες που μπορούν να προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και σύγχρονες γευστικές προτάσεις.
Μέσα από το πρόγραμμα Pastry Chef της Le Monde, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε σύγχρονες τεχνικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Το επάγγελμα που βρίσκεται στην «καρδιά» της φιλοξενίας
Καθώς ο ελληνικός τουρισμός επεκτείνεται πλέον σε ολοένα μεγαλύτερο μέρος του έτους και σε πολλούς προορισμούς αποκτά σχεδόν 12μηνο χαρακτήρα, αυξάνονται οι ανάγκες για επαγγελματίες που μπορούν να αναλάβουν διοικητικούς ρόλους στον χώρο της φιλοξενίας.
Ο hotel manager συντονίζει διαφορετικά τμήματα, διαχειρίζεται ανθρώπινο δυναμικό, παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών και συμβάλλει στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης μιας επιχείρησης.
Πρόκειται για μια καριέρα με μεγάλες προοπτικές ανέλιξης, καθώς οι οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες αναζητούν διαρκώς στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης και φιλοξενίας.
Το πρόγραμμα Hotel Management της Le Monde προετοιμάζει τους σπουδαστές για τις πραγματικές απαιτήσεις των θέσεων ευθύνης δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διοικητικών, οργανωτικών και τεχνικών δεξιοτήτων.
Η σωστή εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για κάθε επιτυχημένη καριέρα
Ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα επιλέξει κάποιος, ένα στοιχείο παραμένει καθοριστικό: η ποιότητα της εκπαίδευσης. Στη Le Monde, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε ένα υπερσύγχρονο campus με εξειδικευμένα εργαστήρια και εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Τα προγράμματα σπουδών συνδυάζουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στους τομείς της γαστρονομίας, της ζαχαροπλαστικής και της φιλοξενίας.
Παράλληλα, μέσω του οργανωμένου Γραφείου Σταδιοδρομίας και ενός ισχυρού δικτύου συνεργασιών με ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις φιλοξενίας, οι σπουδαστές αποκτούν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας ήδη από τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.
Από τον Άκη Πετρετζίκη, τον Μιχάλη Νουρλόγλου, τον Γκίκα Ξενάκη και τον Σταύρο Βαρθαλίτη μέχρι δεκάδες ακόμη επαγγελματίες που διακρίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι απόφοιτοι της Le Monde αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη των προοπτικών που μπορεί να δημιουργήσει η σωστή εκπαίδευση.
Πριν αποφασίσεις τι θα σπουδάσεις, γνώρισε τα επαγγέλματα από κοντά
Η επιλογή σπουδών είναι μια σημαντική απόφαση. Γι' αυτό αξίζει να βασίζεται σε πραγματική εμπειρία και όχι μόνο σε πληροφορίες.
Στις 9 Ιουλίου, η Le Monde διοργανώνει ένα δωρεάν Bootcamp γνωριμίας με τον κόσμο της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις ειδικότητες του Chef και του Pastry Chef.
Μέσα από μια ημέρα γεμάτη βιωματικά μαθήματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καθηγητές και σπουδαστές, να δουν από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της σχολής και να αποκτήσουν μια ουσιαστική εικόνα για τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου.
Γιατί το σημαντικότερο βήμα μετά τις Πανελλαδικές είναι να ανακαλύψεις την καριέρα που μπορεί να σου ταιριάζει πραγματικά.
Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο Bootcamp της Le Monde και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της γαστρονομίας και της ζαχαροπλαστικής.
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