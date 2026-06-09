Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Κορωπί από το βράδυ λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Αττική Οδός Έργα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Κορωπί από το βράδυ λόγω εργασιών

Για τη διευκόλυνση των οδηγών θα υπάρχει και σχετική σήμανση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Κορωπί από το βράδυ λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν στην Αττική Οδό στον κλάδο εξόδου προς Κορωπί από το βράδυ της Τρίτης 09/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 10/06/2026.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στον κλάδο εξόδου προς Κορωπί στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 09/06/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 10/06/2026.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Ελευσίνα με προορισμό Κορωπί – Βάρη θα μπορούν να ακολουθούν τη παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.

Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο

Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)

Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)

Είσοδος ξανά στην Αττική Οδό στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)

Κατεύθυνση προς Βάρη-Κορωπί

Κλείσιμο
Έξοδος στον Κόμβο 20 (σήμανση προς «Βάρη-Κορωπί»)

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