Σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο το πλήγμα ανοιχτά του Ομάν - Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα
ΕΛΛΑΔΑ
Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο το πλήγμα ανοιχτά του Ομάν - Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα

Το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή

Σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο το πλήγμα ανοιχτά του Ομάν - Καλά στην υγεία του όλο το πλήρωμα
Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης