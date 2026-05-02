Καιρός - Καλοκαίρι: Αναμένονται στην Ελλάδα φαινόμενα που δεν έχουν εμφανιστεί εδώ και χρόνια

Για να κατανοήσει κανείς τις προβλέψεις από τα δύο μοντέλα πρόγνωσης -το ευρωπαϊκό ECMWF και το βρετανικό UK Met Office - για το επερχόμενο καλοκαίρι, πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο κύκλος ENSO — σύντμηση του El Niño-Southern Oscillation — είναι ένας κλιματικός παλμός που εκδηλώνεται ανάμεσα στη θερμή φάση (El Niño) και την ψυχρή (La Niña) κάθε ένα με τρία χρόνια, επηρεάζοντας δραστικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Για τρία συνεχόμενα χρόνια η επικρατούσα συνθήκη ήταν La Niña, κάτι που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, η τροχιά έχει αντιστραφεί απότομα. Τεράστιο Κελβινικό κύμα θερμών υδάτων — ένα θερμοκρασιακό κύμα που ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε βάθος 50 έως 250 μέτρων — έχει εντοπιστεί με ανωμαλίες που αγγίζουν τους +8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Αυτό το υποεπιφανειακό κύμα ανεβαίνει σταδιακά στην επιφάνεια, εκκινώντας ένα πλήρους κλίμακας El Niño πριν ακόμα αρχίσει το καλοκαίρι.