Αττική: Επεισοδιακή νύχτα με καταδιώξεις και συλλήψεις (video)
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Επεισοδιακή νύχτα με καταδιώξεις και συλλήψεις (video)

Δύο ξεχωριστά περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, κρατώντας σε εγρήγορση τις αστυνομικές αρχές για ώρες.

Αττική: Επεισοδιακή νύχτα με καταδιώξεις και συλλήψεις (video)
Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντόπισαν στη λεωφόρο Κηφισού ένα όχημα να κινείται με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα . Ο οδηγός, 46 ετών, εκτελούσε παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους άλλους χρήστες του δρόμου. – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Αυτό το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 46χρονος που συνελήφθη με +200 km/h μεθυσμένος

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αρχικά διακριτική παρακολούθηση με μοτοσικλέτα και περιπολικό, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε καταδίωξη. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στο Περιστέρι. Ο έλεγχος με αλκοολόμετρο αποκάλυψε ότι ο 46χρονος οδηγούσε με αλκοόλ στο αίμα σε επίπεδο 0,37 mg/l, πάνω από το νόμιμο όριο. 


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

