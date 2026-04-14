Ρομά «άνοιξαν» το σπίτι 26χρονης στη Θεσσαλονίκη και πέρασαν εκεί το Πάσχα!
Όχι μόνο διέρρηξαν το σπίτι στην περιοχή της Τούμπας αλλά προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν διάφορα έπιπλα και αντικείμενα

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τρεις άνδρες να «εισβάλλουν» σε μονοκατοικία 26χρονης και να… διανυκτερεύουν την Κυριακή του Πάσχα.

Πρόκειται για τρεις Ρομά ηλικίας 22, 49 και 32 ετών οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της νεαρής ιδιοκτήτριας, μπήκαν ανενόχλητοι στη μονοκατοικία που βρίσκεται στην περιοχή της Τούμπας.

Αφού διέρρηξαν το σπίτι και προκάλεσαν φθορές, στη συνέχεια αφαίρεσαν διάφορα έπιπλα και αντικείμενα. Ωστόσο, οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς διανυκτέρευσαν στην οικία.

Τελικά, το απόγευμα της Δευτέρας, η 26χρονη ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε την παρουσία τους και κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, με αποτέλεσμα να περάσουν χειροπέδες στους δύο δράστες, ενώ ο τρίτος, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε ειδοποιηθεί η ΕΛ.ΑΣ., επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή. Μάλιστα, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, αποπειράθηκε να χτυπήσει τον σύζυγο της 26χρονης.
