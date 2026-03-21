Στο A- με θετική προοπτική από την S&P η Κύπρος: Μια ακόμα ισχυρό ψήφος εμπιστοσύνης, λέει ο Χριστοδουλίδης
Την επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Standard & Poor’s σχολίασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε ότι πρόκειται για «μια ακόμη ισχυρή και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας», δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή.
Στην περίπτωση της Κύπρου, ο οίκος S&P λέει ουσιαστικά ότι η οικονομία παραμένει σε καλή πορεία, ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί αισθητά και ότι, παρά τους εξωτερικούς κινδύνους, η χώρα δείχνει να πατά σε πιο στέρεο έδαφος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Η απόφαση του οίκου S&P δεν είναι αναβάθμιση, αλλά επιβεβαίωση της σημερινής θέσης της Κύπρου στο A-. Το θετικό στοιχείο για τη Λευκωσία είναι ότι ο οίκος κράτησε την positive outlook , δηλαδή τη θετική προοπτική, η οποία λειτουργεί ως ένδειξη ότι μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες υπάρχει πιθανότητα για επόμενο βήμα, εφόσον συνεχιστεί η καλή πορεία.
Στην ανάρτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκε στην «προσήλωση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα» και στην «ορθολογική οικονομική πολιτική».
Η εικόνα που περιγράφει ο S&P είναι ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, καλύτερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ βοηθητικά λειτουργούν και τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καλύτερη δημοσιονομική εικόνα και σε σημαντικά ισχυρότερα «μαξιλάρια» χρέους σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια.
Ο οίκος βλέπει ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται πια στη θέση αδυναμίας της προηγούμενης δεκαετίας. Η οικονομία αναπτύσσεται, τα κρατικά οικονομικά εμφανίζονται πιο τακτοποιημένα και η χώρα δείχνει μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε αναταράξεις.
Η θετική εικόνα δεν σημαίνει ότι ο S&P βλέπει μια οικονομία χωρίς κινδύνους. Στις αναφορές του επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως η εξάρτηση από τις εξελίξεις στην ενέργεια και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, η οποία βρίσκεται δίπλα σε μια ζώνη διαρκούς έντασης και επηρεάζεται άμεσα από αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και στη ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου.
Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α με θετική προοπτική από τον οίκο S&P συνιστά μια ακόμη ισχυρή και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 21, 2026
Πειθαρχία και σταθερότητα
Οι επιφυλάξεις
