25η Μαρτίου: Γιατί τρώμε μπακαλιάρο ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Η ιστορία με το «ψάρι του βουνού»

Διαδικασία

Για το κουρκούτι-300 γρ. νερό-300 γρ. αλεύρι-330 ml μπύρα σε θερμοκρασία δωματίου-18 γρ. μαγιά-30 γρ. ούζο-1 κ.τ.σ. ζάχαρη-Λίγο αλάτιΓια να ξαλμυρίσετε τον μπακαλιάρο, βάλτε τα φιλέτα του σε ένα μπολ με 100 γρ. χοντρό αλάτι και προσθέστε μέχρι να σκεπαστούν κρύο νερό. Σκεπάστε με μια μεμβράνη και βάλτε τον για 2 μέρες, αλλάζοντας κάθε 5 ώρες το νερό. Αν έχετε μια μέρα μόνο μπροστά σας, να αλλάζετε κάθε 3 ώρες το νερό. Στραγγίζετε πολύ καλά το ψάρι σε απορροφητικό χαρτί.Για το κουρκούτι: Σε ένα μπολ ανακατεύετε με σύρμα όλα τα υλικά για το κουρκούτι. Αφήνετε εκτός ψυγείου καλυμμένο με μεμβράνη, για 1 ώρα, μέχρι να δουλέψει η μαγιά.Κόβετε το μπακαλιάρο σε μικρές μερίδες και σε ένα ταψάκι βάζετε το αλεύρι. Αλατοπιπερώνετε και αλευρώνετε το ψάρι. Σε μια κατσαρόλα βάζετε το σπορέλαιο και το αφήνετε. Περνάτε τα κομμάτια από το αλεύρι και μετά από το κουρκούτι και τηγανίζετε,γυρίζοντας τα και από τις δύο πλευρές.