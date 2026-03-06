Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα
ναρκωτικά Πάτρα

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στην Πάτρα εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερα άτομα, ενώ κατέσχεσαν περίπου πέντε κιλά κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία, 1.020 ευρώ και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας, τρεις εκ των συλληφθέντων μετέβησαν χθες με αυτοκίνητο σε εταιρία ταχυμεταφορών στην Πάτρα, όπου παρέλαβαν για λογαριασμό του τέταρτου συλληφθέντα δέμα, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, το οποίο περιείχε τρία κιλά και 400 γραμμάρια κάνναβης.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ στην συνέχεια οι κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, επικοινώνησαν και συναντήθηκαν με τον τέταρτο κατηγορούμενο, προκειμένου να παραλάβει αυτός το δέμα με την κάνναβη και να τους προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 45 γραμμάρια κάνναβης, 1.020 ευρώ και δύο γραμμάρια κοκαΐνης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τέταρτου συλληφθέντα στην Πάτρα, οι αστυνομικοί βρήκαν, μεταξύ άλλων, 1.451 γραμμάρια κάνναβης, 943 ναρκωτικά δισκία και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
