Τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναποδογύρισε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός, δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηρακλείου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στην περιοχή έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Πηγή φωτογραφιών: patris.gr, creta24.gr
