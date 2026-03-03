Συνελήφθη 40χρονος που έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
Ο άνδρας, ομογενής από τη Γεωργία, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης
Στη σύλληψη ενός 40χρονου ο οποίος έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στην περιοχή της Διαλογής, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας, ομογενής από τη Γεωργία, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης όταν εντοπίσθηκε από φύλακα του ΟΣΕ να αφαιρεί καλώδια χαλκού, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 40χρονος προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές την περασμένη Κυριακή, 1 Μαρτίου.
Συνολικά αφαίρεσε καλώδια χαλκού περίπου 70 κιλών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
