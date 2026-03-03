Συνελήφθη 40χρονος που έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
καλώδια χαλκού Θεσσαλονίκη Κλοπή

Συνελήφθη 40χρονος που έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας, ομογενής από τη Γεωργία, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης

Συνελήφθη 40χρονος που έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 40χρονου ο οποίος έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στην περιοχή της Διαλογής, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας, ομογενής από τη Γεωργία, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης όταν εντοπίσθηκε από φύλακα του ΟΣΕ να αφαιρεί καλώδια χαλκού, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 40χρονος προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές την περασμένη Κυριακή, 1 Μαρτίου.

Συνολικά αφαίρεσε καλώδια χαλκού περίπου 70 κιλών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης