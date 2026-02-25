Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Πηγάδι Πυροσβεστική

Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα

Ο 40χρονος έπεσε σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας

Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα
UPD:
Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα. 

Ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ο 40χρονος είχε τις αισθήσεις του και απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

UPD:

