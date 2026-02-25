Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Απεγκλωβίστηκε ο 40χρονος που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα
Ο 40χρονος έπεσε σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας
Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική ο άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στη Λάρισα.
Ο 40χρονος έπεσε στο πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αγροτική περιοχή, στο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Ο 40χρονος είχε τις αισθήσεις του και απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από φρέαρ σε περιοχή του δήμου Τυρνάβου Λάρισας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. pic.twitter.com/uTMS0Hz4nI— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 25, 2026
