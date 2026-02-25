Railway.gr: Τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος παρακολούθησης των τρένων σε live χρόνους, τα τρία επίπεδα συναγερμού και η χαρτογράφηση με ακρίβεια εκατοστού

Με εντοπισμό τρένων σε ακρίβεια εκατοστού, τριπλό σύστημα συναγερμών και εγκατάσταση σε 148 αμαξοστοιχίες έως τον Απρίλιο, η νέα πλατφόρμα υπόσχεται άμεση ειδοποίηση και αποτροπή συγκρούσεων στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη





Ένα νέο, ενιαίο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη , με στόχο, όπως επισημαίνεται, να καταστεί πρακτικά αδύνατη η σύγκρουση δύο τρένων χωρίς άμεση ειδοποίηση και παρέμβαση.Η πλατφόρμα railway.gov.gr που παρουσίασε την Τέταρτη (25/2) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης , και ο Γενικός Γραμματέας Στέλιος Σακαρετσιος, λειτουργεί ως κεντρικό επιχειρησιακό εργαλείο υποστήριξης του ΟΣΕ, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία κάθε αμαξοστοιχίας Με κάμερα μάλιστα που εγκαθίστανται στην καμπίνα του τρένου δίνεται η δυνατότητα της online παρακολούθησης του δρομολογίου με δυνατότητα προσδιορισμού και της ώρας άφιξης του δρομολογίου στο κοντινό σταθμό.Το σύστημα συγκρίνει διαρκώς τα πραγματικά δεδομένα κίνησης με τον προγραμματισμό των δρομολογίων και ενεργοποιεί ειδοποιήσεις σε περίπτωση απόκλισης.Οι ειδοποιήσεις σύμφωνα με τον υπουργό διαβαθμίζονται σε τρία επίπεδα:- απλή ενημέρωση (notification),- προειδοποίηση μεσαίου επιπέδου,- υψηλός συναγερμός σε περιπτώσεις δυνητικού κινδύνου, όπως η παρουσία δύο τρένων στην ίδια γραμμή.Παράλληλα,. Αν εντοπιστεί υπέρβαση, για παράδειγμα σε σημείο όπου έχει επιβληθεί βραδυπορία, καταγράφεται αυτόματα συμβάν και ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου.Στο ΣΚΑ λειτουργεί 24ωρο κέντρο παρακολούθησης, όπου ειδική ομάδα διαχειρίζεται τις ειδοποιήσεις και τις ενέργειες που ακολουθούν. Κάθε περιστατικό αποθηκεύεται αυτόματα στο cloud, με πλήρη καταγραφή χρόνου εντοπισμού, χειρισμών και εμπλεκόμενων προσώπων, διευκολύνοντας τη διερεύνηση περιστατικών στο σιδηροδρομικό δίκτυο.Κομβικό στοιχείο του έργου αποτελεί η πλήρης ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου που γίνεται για πρώτη φορά στον ελληνικό σιδηρόδρομο Με αξιοποίηση δορυφορικής τεχνολογίας GNSS και επίγειων σταθμών αναφοράς, η θέση των τρένων προσδιορίζεται με ακρίβεια εκατοστού – υπερβαίνοντας σημαντικά τα όρια του συμβατικού GPS.

Για πρώτη φορά δημιουργείται ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο του δικτύου: γραμμές, αλλαγές τροχιάς, ισόπεδες διαβάσεις, σήματα και λοιπός εξοπλισμός καταγράφονται με γεωχωρικά εργαλεία (GIS). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν καταγραφεί περίπου 15.000 επιμέρους στοιχεία υποδομής.



Η ίδια λογική επεκτείνεται και στο τροχαίο υλικό. Το «βιβλίο συντήρησης» κάθε αμαξοστοιχίας ψηφιοποιείται, με αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για καθυστερήσεις ή αστοχίες.



Εγκατάσταση σε 148 τρένα Μέχρι σήμερα έχουν εξοπλιστεί 13 μηχανές που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ενώ ο συνολικός στόχος αφορά 148 αμαξοστοιχίες.



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως το τέλος Μαρτίου θα έχει καλυφθεί όλο το τροχαίο υλικό που κινείται στον βασικό άξονα και έως το τέλος Απριλίου το σύνολο των συρμών.



Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, διπλούς δέκτες εντοπισμού για εφεδρεία, καθώς και κάμερες πορείας με δυνατότητα νυχτερινής λήψης.



Η εγκατάσταση, όπως επισημάνθηκε, έχει πιστοποιηθεί ώστε να μην επηρεάζει τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ETCS.



Ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια Το railway.gov. gr καταγράφει, επίσης, σε πραγματικό χρόνο τις φωνητικές επικοινωνίες μέσω GSM-R, μετατρέποντάς τες σε κείμενο. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη διερεύνηση περιστατικών και εντοπισμό αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.



Παράλληλα, θεσπίζεται ψηφιακή δήλωση βαρδιών για μηχανοδηγούς, σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και φύλακες διαβάσεων. Μέσω γεωεντοπισμού επιβεβαιώνεται η φυσική παρουσία στο σημείο ευθύνης, ενώ το σύστημα αποτρέπει μεταγενέστερες αλλοιώσεις στοιχείων.



Σε δεύτερο επίπεδο, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα ακριβέστερης ενημέρωσης του επιβατικού κοινού για καθυστερήσεις και πραγματικούς χρόνους άφιξης, ιδιαίτερα στον προαστιακό σιδηρόδρομο.



«Πρακτικά αδύνατη η σύγκρουση» Ερωτηθέντες υπουργός αν ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει το δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε ότι η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει πλέον άμεσο εντοπισμό και ειδοποίηση σε περίπτωση επικίνδυνης σύγκλισης συρμών.



Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, με την πλήρη λειτουργία και στα 148 τρένα «είναι πρακτικά αδύνατο να συγκρουστούν δύο τρένα χωρίς να έχει προηγηθεί συναγερμός».



Το έργο εξελίσσεται ταυτόχρονα με την αναβάθμιση της σηματοδότησης και την καθολική εφαρμογή του ETCS στον βασικό άξονα, συνθέτοντας, κατά το υπουργείο, ένα πολυεπίπεδο πλέγμα ψηφιακής ασφάλειας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.