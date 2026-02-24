Κυρανάκης: Σε λειτουργία από αύριο η πλατφόρμα railway.gov.gr, ενημέρωση σε όλους για την πορεία των τρένων σε πραγματικό χρόνο
«Είναι μια νέα δικλείδα ασφαλείας που αφορά τον γεωεντοπισμό τρένων και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός
Την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action24.
Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από αύριο Τετάρτη και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να βλέπουν μέσω κινητού τηλεφώνου την ακριβή τοποθεσία κάθε αμαξοστοιχίας, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια.
«Είναι μια νέα δικλείδα ασφαλείας που αφορά τον γεωεντοπισμό τρένων και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο» σημείωσε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε ότι «με ακρίβεια λίγων εκατοστών θα μπορούμε να βλέπουμε που είναι τα τρένα.
«Πλέον κάθε γονιός θα ξέρει που είναι το παιδί του και ότι στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ μια ομάδα ανθρώπων που βλέπουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν παραβιάζεται ένας κανόνας, η αποκλειστική τους δουλειά είναι αν ξαναγίνει ανθρώπινο λάθος και μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, αυτό το σύστημα βγάζει ειδοποίηση και ακινητοποιούνται τα τρένα με τις ενέργειες που κάνουν στο Κέντρο Ελέγχου για να μην έχουμε ποτέ ξανά σύγκρουση τρένων» σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.
Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι το σύστημα τίθεται σε λειτουργία από αύριο και θα καλύπτει τις αμαξοστοιχίες που κινούνται στο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη και σταδιακά κάθε εβδομάδα θα προστίθενται αμαξοστοιχίες με στόχο να καλυφθούν σύντομα και τα 140 τρένα που λειτουργούν.
Στην συνέντευξή του ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας, λέγοντας : «Ας απειλούν όσο θέλουν οι ιδιοκτήτες ταξί. Δεν εκβιάζομαι, ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση επειδή ένας κλάδος δεν θέλει να βρει λύση σε τίποτα».
Υπόχρεοι για την ηλεκτροκίνηση δεν είναι όλοι οι ταξιτζήδες. Υπόχρεοι για το 2026 είναι 270 από τους 29.000 είπε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε ότι αυτό το γνώριζαν καθώς ο νόμος αυτός ισχύει από το 2021. «Aυτοί ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν αυτοκίνητο και τώρα εμείς τους υπερκαλύπτουμε τη διαφορά για να αγοράσουν ηλεκτρικό με 20.000 ευρώ και με φορολογικά κίνητρα» σημείωσε επίσης ο κ. Κυρανάκης και υποστήριξε ότι «δεν είναι πλειοψηφία αυτοί που συμφωνούν με τον κ. Λυμπερόπουλο».
