Τραγωδία ανοιχτά των Καλών Λιμένων: Σβήνουν οι ελπίδες για τους 27 αγνοούμενους, στον εισαγγελέα οι διακινητές
Τραγωδία ανοιχτά των Καλών Λιμένων: Σβήνουν οι ελπίδες για τους 27 αγνοούμενους, στον εισαγγελέα οι διακινητές
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν δραματικά όσο περνούν οι ώρες
Την ώρα που ανοιχτά των Καλών Λιμένων, στον Δήμο Φαιστού, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό των 27 αγνοούμενων μεταναστών από το πολύνεκρο ναυάγιο, δύο νεαροί άνδρες που φέρονται ως διακινητές πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.
Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 19χρονο, αμφότεροι με καταγωγή από το Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για την εμπλοκή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/02), καθώς και για τη διακίνηση δεκάδων μεταναστών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη μοιραία λέμβο – η οποία απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης – επέβαιναν συνολικά περίπου 50 άτομα. Το σκάφος ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν δραματικά όσο περνούν οι ώρες.
Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης, εντοπίστηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή ακόμη μία λέμβος με 67 μετανάστες. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ως διακινητής ένας 21χρονος υπήκοος Σουδάν.
Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται προσωρινά στο κτίριο του πρώην ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
πηγή: creta24
Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 19χρονο, αμφότεροι με καταγωγή από το Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για την εμπλοκή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/02), καθώς και για τη διακίνηση δεκάδων μεταναστών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη μοιραία λέμβο – η οποία απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης – επέβαιναν συνολικά περίπου 50 άτομα. Το σκάφος ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών που επικρατούσαν στην περιοχή.
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν δραματικά όσο περνούν οι ώρες.
Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης, εντοπίστηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή ακόμη μία λέμβος με 67 μετανάστες. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ως διακινητής ένας 21χρονος υπήκοος Σουδάν.
Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί και φιλοξενούνται προσωρινά στο κτίριο του πρώην ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
πηγή: creta24
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα