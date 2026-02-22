Τραγωδία ανοιχτά των Καλών Λιμένων: Σβήνουν οι ελπίδες για τους 27 αγνοούμενους, στον εισαγγελέα οι διακινητές

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν δραματικά όσο περνούν οι ώρες