Φυλάκιση 20 μηνών εξαγοράσιμη και 3μηνη αφαίρεση άδειας στην τραγουδίστρια που πήρε σβάρνα ΙΧ στο Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό, ζητώ συγγνώμη»

Ο ισχυρισμός της προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου η οποία της απάντησε: «Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό»