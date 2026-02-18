Βρέθηκε νάρκη στη Νάξο, την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο από τις 07:00 μέχρι και το πέρας της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους - κατάπλους από και προς το λιμάνι Νάξου και η κυκλοφορία πέριξ του λιμανιού παντός τύπου πλοίων και σκαφών