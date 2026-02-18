Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Βρέθηκε νάρκη στη Νάξο, την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της
Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο από τις 07:00 μέχρι και το πέρας της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται ο απόπλους - κατάπλους από και προς το λιμάνι Νάξου και η κυκλοφορία πέριξ του λιμανιού παντός τύπου πλοίων και σκαφών
Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου με την ομάδα εξουδετέρωσης του Πολεμικού Ναυτικού να προχωρά στην εξουδετέρωσή της.
Η νάρκη εντοπίστηκε από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά του, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, σύμφωνα με το cyclades24.gr.
Η νάρκη τοποθετήθηκε στο τουριστικό καταφύγιο του λιμένα Νάξου, όπου φυλάσσεται υπό συνεχή επιτήρηση από στελέχη του Λιμεναρχείου, κατά τις ίδιες πληροφορίες και την Πέμπτη θα εξουδετερωθεί.
Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου:
«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού , από Ομάδα
Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό».
