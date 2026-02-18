Από την επόμενη εβδομάδα η εφαρμογή για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των τρένων στη χώρα, λέει ο Κυρανάκης

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgi8bmzzazax)

Την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής railway.gov.gr που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.Όπως ανέφερε σε συνέντευξη στο MEGA, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την επόμενη εβδομάδα και θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να βλέπουν μέσω κινητού τηλεφώνου την ακριβή τοποθεσία κάθε αμαξοστοιχίας, με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα παρέχει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια εντοπισμού, επιτρέποντας συνεχή εικόνα της κίνησης των τρένων στο δίκτυο.Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακού και επιχειρησιακού εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου, επισημαίνοντας ότι ήδη λειτουργεί κεντρικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών, το οποίο επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων ή πιθανών λαθών και την ενεργοποίηση προειδοποιήσεων πρόληψης κινδύνου.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων ασφάλειας ευρωπαϊκής πιστοποίησης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, τονίζοντας ότι έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα διαθέτει πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας: 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, ολοκληρώνοντας μια αναβάθμιση που θα επιτρέψει για πρώτη φορά την πλήρη λειτουργία σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας στο ελληνικό δίκτυο.Αναφερόμενος στην ανανέωση του τροχαίου υλικού, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, σημείωσε ότι τα νέα σύγχρονα τρένα Coradia Stream που έχουν προεγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης, θα ενταχθούν στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο το 2027, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των επιβατικών υπηρεσιών.Τόνισε μάλιστα, ότι το Ελληνικό Δημόσιο παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτής αυτών των δεσμεύσεων από την ιταλική εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης των σχετικών ρητρών που προβλέπονται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας ακύρωσής της.Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, ο συνδυασμός ψηφιακής παρακολούθησης, νέων τεχνολογικών εργαλείων και ολοκλήρωσης των υποδομών ασφαλείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη μετάβαση σε έναν ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο.