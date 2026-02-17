Άνθρωπος σκιά ο σμήναρχος που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας, του παίρνουν την ελληνική ταυτότητα
Άνθρωπος σκιά ο σμήναρχος που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας, του παίρνουν την ελληνική ταυτότητα
Αντιμέτωπος με πολυετή ποινή κάθειρξης, αλλά και με αφαίρεση ιθαγένειας θα βρεθεί ο 54χρονος αξιωματικός μόλις εφαρμοστεί η νέα νομοθετική πρόβλεψη που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Θα είναι ο πρώτος, αλλά όχι με βεβαιότητα ο έσχατος, ο 54χρονος σμήναρχος που έχει προφυλακιστεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και στον οποίο θα βρει εφαρμογή η νέα νομοθετική πρόβλεψη για αφαίρεση ιθαγένειας;
Το ερώτημα πλανάται έντονα τις τελευταίες ώρες πάνω από το Πεντάγωνο, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά και ενώ εξακολουθούν οι έλεγχοι στο ευρύτερο υπηρεσιακό περιβάλλον του.
Αν και ο σμήναρχος που βρισκόταν λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή του από την Πολεμική Αεροπορία κρατείται τώρα στην Κόρινθο, όλα τώρα αρχίζουν. Κι αυτό γιατί δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος μόνο με πολυετή ποινή κάθειρξης, αλλά και με αναζήτηση… νέας ταυτότητας.
Συγκεκριμένα, στρατιωτικές πηγές θεωρούν εξαιρετικά πιθανό ο 54χρονος σμήναρχος να γίνει ο πρώτος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων που θα υπαχθεί στη νομοθετική διάταξη άρθρο 298 του Ν. 5265/2026, που επιφέρει αλλαγή στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004).
Συγκεκριμένα, «μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας: (…) δ. Οποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά», αναφέρεται στον σχετικό νόμο, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι ο 54χρονος κατάσκοπος θα αποστερηθεί δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου και κάθε άλλου στοιχείου ταυτοπροσωπίας από το ελληνικό κράτος, ζώντας στην πράξη ως άνθρωπος-σκιά.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να αναζητήσει ιθαγένεια σε άλλη χώρα, αν έχει προοικονομήσει το μέλλον του, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές σε κάποια άλλη χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Μάλιστα, η έκδοσή του σε τρίτη χώρα καθίσταται ακόμη πιο πιθανή στην περίπτωση αφαίρεσης της ιθαγένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της ζωής του στο εξής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πεντάγωνο είχε τότε γνωστοποιηθεί ότι απόστρατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας παρείχαν υπηρεσίες μετά τη συνταξιοδότησή τους σε τρίτη χώρα, χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές το περιεχόμενο των υπηρεσιών.
Αυτός υπήρξε και ο λόγος που η σχετική διάταξη έφτασε… θολή στη Βουλή, ώστε τελικά να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, εν ενεργεία και αποστράτων, στις οποίες δεν αποκλείεται και να εφαρμοστεί.
Το ερώτημα πλανάται έντονα τις τελευταίες ώρες πάνω από το Πεντάγωνο, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά και ενώ εξακολουθούν οι έλεγχοι στο ευρύτερο υπηρεσιακό περιβάλλον του.
Αν και ο σμήναρχος που βρισκόταν λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή του από την Πολεμική Αεροπορία κρατείται τώρα στην Κόρινθο, όλα τώρα αρχίζουν. Κι αυτό γιατί δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος μόνο με πολυετή ποινή κάθειρξης, αλλά και με αναζήτηση… νέας ταυτότητας.
Συγκεκριμένα, στρατιωτικές πηγές θεωρούν εξαιρετικά πιθανό ο 54χρονος σμήναρχος να γίνει ο πρώτος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων που θα υπαχθεί στη νομοθετική διάταξη άρθρο 298 του Ν. 5265/2026, που επιφέρει αλλαγή στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004).
Συγκεκριμένα, «μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας: (…) δ. Οποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά», αναφέρεται στον σχετικό νόμο, γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι ο 54χρονος κατάσκοπος θα αποστερηθεί δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου και κάθε άλλου στοιχείου ταυτοπροσωπίας από το ελληνικό κράτος, ζώντας στην πράξη ως άνθρωπος-σκιά.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποκλείεται να αναζητήσει ιθαγένεια σε άλλη χώρα, αν έχει προοικονομήσει το μέλλον του, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές σε κάποια άλλη χώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Μάλιστα, η έκδοσή του σε τρίτη χώρα καθίσταται ακόμη πιο πιθανή στην περίπτωση αφαίρεσης της ιθαγένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της ζωής του στο εξής.
Ασαφής διάταξηΓια τους καλά γνωρίζοντες, όμως, η διάταξη που θέτει εκτός Ελληνικής Δημοκρατίας τους δυνάμει κατασκόπους είναι επίτηδες δημιουργικά ασαφής, αφού τα μηνύματα φέρεται να είχαν φτάσει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ πολύ πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, τον περασμένο Ιανουάριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πεντάγωνο είχε τότε γνωστοποιηθεί ότι απόστρατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας παρείχαν υπηρεσίες μετά τη συνταξιοδότησή τους σε τρίτη χώρα, χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές το περιεχόμενο των υπηρεσιών.
Αυτός υπήρξε και ο λόγος που η σχετική διάταξη έφτασε… θολή στη Βουλή, ώστε τελικά να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, εν ενεργεία και αποστράτων, στις οποίες δεν αποκλείεται και να εφαρμοστεί.
Μάλιστα, όταν είχαν γίνει γνωστές οι προθέσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια για την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης, ο ίδιος δέχτηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης, την οποία κάλεσε σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας, ώστε να παρουσιάσει τα στοιχεία που φέρεται να είχαν υποπέσει στην αντίληψή του.
Πάντως, για μια σειρά από κρούσματα κατασκοπείας με πρωταγωνιστές εν ενεργεία στρατιωτικούς ευρωπαϊκών κρατών κάνει λόγο το περιοδικό «Newsweek» με αφορμή την υπόθεση του 54χρονου, επισημαίνοντας για την περίπτωση του Ελληνα αξιωματικού πως «αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά υποθέσεων κατασκοπείας που αποκαλύφθηκαν από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ο κατηγορούμενος είναι μεταξύ των υψηλόβαθμων στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι ενήργησαν ως πράκτορες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών».
Σύμφωνα με το περιοδικό, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων ελληνικών, αμερικανικών και νατοϊκών αεροσκαφών, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαχειρίζεται μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper από την αεροπορική βάση της Λάρισας.
Μπαράζ κρουσμάτωνΕν τω μεταξύ, από την έκβαση των ερευνών αναμένεται να στοιχειοθετηθεί και ο πλήρης φάκελος για την περίπτωση του 54χρονου σμήναρχου προκειμένου να δρομολογηθούν τυχόν διπλωματικές ενέργειες, αν αυτές κριθούν αναγκαίες, σε περίπτωση αποδεδειγμένης εμπλοκής τρίτης χώρας.
Πάντως, για μια σειρά από κρούσματα κατασκοπείας με πρωταγωνιστές εν ενεργεία στρατιωτικούς ευρωπαϊκών κρατών κάνει λόγο το περιοδικό «Newsweek» με αφορμή την υπόθεση του 54χρονου, επισημαίνοντας για την περίπτωση του Ελληνα αξιωματικού πως «αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά υποθέσεων κατασκοπείας που αποκαλύφθηκαν από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ο κατηγορούμενος είναι μεταξύ των υψηλόβαθμων στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι ενήργησαν ως πράκτορες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών».
Σύμφωνα με το περιοδικό, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων ελληνικών, αμερικανικών και νατοϊκών αεροσκαφών, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαχειρίζεται μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper από την αεροπορική βάση της Λάρισας.
«Εξελιγμένο δίκτυο»Επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας το 2024, «η Κίνα λειτουργεί ένα εξελιγμένο δίκτυο κατασκοπείας σε όλη την Ευρώπη, με τη βοήθεια Κινέζων πολιτικών παραγόντων, όπως διπλωμάτες, ταξιδιωτικές αντιπροσωπείες, ιδιώτες, επιχειρήσεις και ομάδες ειδικών συμφερόντων», παρατηρεί το «Newsweek», την ώρα που ασφαλείς πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» συσχετίζουν τις τέσσερις συλλήψεις περί κατασκοπείας στη Γαλλία (εκ των οποίων δύο Κινέζων υπήκοων) με το γεγονός της σύλληψης του 54χρονου σμήναρχου, ένα 24ωρο μετά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα