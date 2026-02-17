Άνθρωπος σκιά ο σμήναρχος που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας, του παίρνουν την ελληνική ταυτότητα

Μπαράζ κρουσμάτων

«Εξελιγμένο δίκτυο»

Μάλιστα, όταν είχαν γίνει γνωστές οι προθέσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια για την εισαγωγή της συγκεκριμένης διάταξης, ο ίδιος δέχτηκε τα πυρά της αντιπολίτευσης, την οποία κάλεσε σε μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας, ώστε να παρουσιάσει τα στοιχεία που φέρεται να είχαν υποπέσει στην αντίληψή του.Εν τω μεταξύ, από την έκβαση των ερευνών αναμένεται να στοιχειοθετηθεί και ο πλήρης φάκελος για την περίπτωση του 54χρονου σμήναρχου προκειμένου να δρομολογηθούν τυχόν διπλωματικές ενέργειες, αν αυτές κριθούν αναγκαίες, σε περίπτωση αποδεδειγμένης εμπλοκής τρίτης χώρας.Πάντως, για μια σειρά από κρούσματα κατασκοπείας με πρωταγωνιστές εν ενεργεία στρατιωτικούς ευρωπαϊκών κρατών κάνει λόγο το περιοδικό «Newsweek» με αφορμή την υπόθεση του 54χρονου, επισημαίνοντας για την περίπτωση του Ελληνα αξιωματικού πως «αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά υποθέσεων κατασκοπείας που αποκαλύφθηκαν από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ο κατηγορούμενος είναι μεταξύ των υψηλόβαθμων στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι ενήργησαν ως πράκτορες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών».Σύμφωνα με το περιοδικό, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων ελληνικών, αμερικανικών και νατοϊκών αεροσκαφών, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαχειρίζεται μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper από την αεροπορική βάση της Λάρισας.Επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας το 2024, «η Κίνα λειτουργεί ένα εξελιγμένο δίκτυο κατασκοπείας σε όλη την Ευρώπη, με τη βοήθεια Κινέζων πολιτικών παραγόντων, όπως διπλωμάτες, ταξιδιωτικές αντιπροσωπείες, ιδιώτες, επιχειρήσεις και ομάδες ειδικών συμφερόντων», παρατηρεί το «Newsweek», την ώρα που ασφαλείς πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» συσχετίζουν τις τέσσερις συλλήψεις περί κατασκοπείας στη Γαλλία (εκ των οποίων δύο Κινέζων υπήκοων) με το γεγονός της σύλληψης του 54χρονου σμήναρχου, ένα 24ωρο μετά.