Δεύτερο κύμα εξαγορών στην εκπαίδευση: Ξένα funds επενδύουν τώρα σε ιδιωτικά σχολεία στην περιφέρεια





Την έναρξή του σηματοδοτεί η ένατη κατά σειρά εξαγορά -και πρώτη εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης επενδυτική κίνηση- του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ροδίων Παιδεία στη Ρόδο από την πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα βρετανική εταιρεία Forfar Education. Η εν λόγω κίνηση που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα φαίνεται πως συνιστά την απαρχή ενός νέου κύματος εξαγορών ελληνικών εκπαιδευτηρίων από ξένους ομίλους, καθώς οι πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» από πηγές της αγοράς αναφέρουν πως επίκεινται νέες επενδυτικές κινήσεις. Στην πραγματικότητα, οι αντίστοιχες διεργασίες στον χώρο ουδέποτε σταμάτησαν, απλά ύστερα από ένα διάστημα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων ωριμάζουν οι πρώτες νέες συμφωνίες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, στο στόχαστρο ήδη εγκατεστημένου ομίλου βρίσκονται μέχρι και δέκα ιδιωτικά σχολεία σε διάφορες πόλεις της χώρας εκτός Αθηνών (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ηράκλειο κ.α.). Ηδη, δε, με ορισμένους από τους ιδιοκτήτες αυτών των σχολείων ο όμιλος βρίσκεται σε εντατικές συζητήσεις.



Μέρος των κτιριακών υποδομών από τα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία στη Ρόδο

Εντονες φήμες Ακόμη, άλλες πληροφορίες φέρουν δύο μεγάλα και εμβληματικά ιδιωτικά σχολεία της πρωτεύουσας, την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή και την Ιόνιο Σχολή, να έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον ξένων ομίλων για εξαγορά ή κάποιου είδους συνεργασία. Στα πλεονεκτήματα της Ερασμείου είναι η 60χρονη εμπειρία από τον προσανατολισμό της στη γερμανική γλώσσα και οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις της στην Κάντζα Αττικής. Στα αντίστοιχα της Ιονίου, το βαρύ όνομα της υπέρ των 100 χρόνων ιστορίας της, η συμμετοχή στο International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (Διεθνές Απολυτήριο), καθώς και οι εγκαταστάσεις της σε δύο σημεία των βορείων προαστίων της Αθήνας (Φιλοθέη και Μαρούσι). Κοινά χαρακτηριστικά και των δύο, το επίλεκτο εκπαιδευτικό προσωπικό τους και οι υψηλές επιδόσεις που μεταφράζονται σε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ακόμη, κυκλοφορούν έντονες φήμες για ενδιαφέρον και για δύο ακόμη σχολεία της Ανατολικής Αττικής και των βορείων προαστίων και ένα της Θεσσαλονίκης μικρότερης δυναμικότητας, κάτω των 1.000 μαθητών.





Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους ομίλους που αυτή την ώρα επενδύουν σε εννέα ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οι τέσσερις είναι βρετανικοί και ένας ελβετοβρετανικός. Απαντες με δυναμική παρουσία με δίκτυα από δεκάδες σχολεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και αντιστοίχως δεκάδες χιλιάδες μαθητές - όλοι δε έχουν ιδρυθεί μετά το 2004.



Ελίτ κατηγορία Η βρετανική εταιρεία Forfar Education προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά των Εκπαιδευτηριών Ροδίων Παιδεία, με αρκετές περγαμηνές στη μόλις 23χρονη διαδρομή τους, όπως ότι είναι μέλος της ελίτ κατηγορίας των 417 επιλεγμένων παγκοσμίως σχολείων Microsoft Showcase Schools.



Κλείσιμο O ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Forfar Education, Τζον Φορσάιθ

Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Forfar Education είναι ο Σκωτσέζος επιχειρηματίας Τζον Φορσάιθ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 και έχει πλέον στην κατοχή της 16 σχολεία, από Νηπιαγωγεία μέχρι και Λύκεια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Κυρίως στη Βρετανία -τόσο στο Λονδίνο όσο και σε άλλες πόλεις όπως Λίβερπουλ, Μπόρνμουθ κ.ά.-, αλλά και σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ανδόρα. Τα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία είναι το 17ο που εντάχθηκε στον όμιλό της. Η Forfar Education έχει ανοίξει θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, στην οποία ο κ. Φορσάιθ είναι πρόεδρος, με δραστηριότητες υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου χαρτικών ειδών και ειδών ιματισμού, χονδρικού εμπορίου βιβλίων, υπηρεσιών παροχής γευμάτων κ.ά. Ο κ. Φορσάιθ έχει εργαστεί παλιότερα στη Mars Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως CEO στη Chandler Corporation (τώρα Clermont Corporation) σε Σιγκαπούρη και Βιετνάμ, με αντικείμενο την αγορά, δημιουργία και διεύθυνση επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας στους τομείς της εκπαίδευσης, των ακινήτων, των χρηματοοικονομικών και της υγειονομικής περίθαλψης. Το 2016 ίδρυσε τη Forfar Education με σκοπό την αγορά και διαχείριση σημαντικών σχολείων σε όλο τον κόσμο. Βασική φιλοσοφία του είναι ότι κάθε σχολείο του ομίλου του παραμένει αυτόνομο, με τη δική του φυσιογνωμία, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται από τη συμμετοχή του σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, ανταλλαγών και εκπαιδευτικών καινοτομιών. Την περασμένη Τετάρτη, μαζί με τον γενικό διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, Κυριάκο Κυριακούλη, παρουσίασε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το πλάνο της Forfar Education για την εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών σχολείων, με αφετηρία τη Ρόδο και το συγκεκριμένο σχολείο.



Το πρώτο κύμα Η πρώτη ξένη επένδυση σε ελληνικό ιδιωτικό σχολείο ήταν αυτή του βρετανικού ομίλου Dukes Education, που εξαγόρασε τον Μάιο του 2024 το International School of Athens (ISA), δυναμικότητας 700 μαθητών και ιδιοκτησίας Βασίλη Δασκαλάκη, προέδρου και του γνωστού κολεγίου BCA. Ο όμιλος Dukes Education ιδρύθηκε το 2015 από τον Βρετανό Ατίφ Χασάν, που επιπλέον συγκρότησε την Cavendish Education, πάροχο σχολείων για μαθητές με αυτισμό και δυσλεξία. Διαθέτει πλην της Βρετανίας και 22 σχολεία σε οκτώ ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας 21.000 μαθητές.



Στα αντίστοιχα της Ιονίου, το βαρύ όνομα της υπέρ των 100 χρόνων ιστορίας της, η συμμετοχή στο International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (Διεθνές Απολυτήριο), καθώς και οι εγκαταστάσεις της σε δύο σημεία των βορείων προαστίων της Αθήνας (Φιλοθέη και Μαρούσι). Κοινά χαρακτηριστικά και των δύο, το επίλεκτο εκπαιδευτικό προσωπικό τους και οι υψηλές επιδόσεις που μεταφράζονται σε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ακόμη, κυκλοφορούν έντονες φήμες για ενδιαφέρον και για δύο ακόμη σχολεία της Ανατολικής Αττικής και των βορείων προαστίων και ένα της Θεσσαλονίκης μικρότερης δυναμικότητας, κάτω των 1.000 μαθητών.Στον πρώτο κύκλο των εξαγορών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στη χώρα μας οι κινήσεις των ξένων επενδυτικών ομίλων ακολούθησαν ένα μοτίβο και αφορούσαν, κατά κανόνα, σχολεία με καλό όνομα στην αγορά, που αποτυπώνεται από τη στάθμη του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις επιτυχίες των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και από τις υψηλές επιδόσεις τους στον διεθνή διαγωνισμό της PISA, με αριθμό κατά τεκμήριο πάνω από 1.000 μαθητές (τα ήδη 9 εξαγορασθέντα σχολεία έχουν το 10% του συνόλου των μαθητών των ελληνικών ιδιωτικών σχολείων), δηλαδή μεγάλα σχολεία, και με εγκαταστάσεις επαρκείς για τις εκπαιδευτικές λειτουργίες, αλλά και τις πρόσθετες δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές κ.ά.) και φυσικά ανοιχτές αναπτυξιακές προοπτικές. Στον δεύτερο γύρο των εξαγορών υπάρχουν κάποιες διαφορές. Κατ' αρχάς, χωρίς να υποβαθμίζεται ο κεντρικός στόχος των μεγάλων σχολείων, διαφαίνεται μια στροφή στο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών και σε σχολεία δυναμικότητας μικρότερης των 1.000 μαθητών, που είναι κατά τεκμήριο αυτά της περιφέρειας, καθώς και σε αρκετές επίλεκτες σχολικές μονάδες της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια που αναμένεται να επενδυθούν από τους ξένους σε αυτό τον νέο κύκλο θα είναι χαμηλότερα από αυτά της πρώτης φάσης εξαγορών, όταν καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές.Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους ομίλους που αυτή την ώρα επενδύουν σε εννέα ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οι τέσσερις είναι βρετανικοί και ένας ελβετοβρετανικός. Απαντες με δυναμική παρουσία με δίκτυα από δεκάδες σχολεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και αντιστοίχως δεκάδες χιλιάδες μαθητές - όλοι δε έχουν ιδρυθεί μετά το 2004.Η βρετανική εταιρεία Forfar Education προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά των Εκπαιδευτηριών Ροδίων Παιδεία, με αρκετές περγαμηνές στη μόλις 23χρονη διαδρομή τους, όπως ότι είναι μέλος της ελίτ κατηγορίας των 417 επιλεγμένων παγκοσμίως σχολείων Microsoft Showcase Schools.Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Forfar Education είναι ο Σκωτσέζος επιχειρηματίας Τζον Φορσάιθ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 και έχει πλέον στην κατοχή της 16 σχολεία, από Νηπιαγωγεία μέχρι και Λύκεια σε διάφορες χώρες του κόσμου. Κυρίως στη Βρετανία -τόσο στο Λονδίνο όσο και σε άλλες πόλεις όπως Λίβερπουλ, Μπόρνμουθ κ.ά.-, αλλά και σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ανδόρα. Τα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία είναι το 17ο που εντάχθηκε στον όμιλό της. Η Forfar Education έχει ανοίξει θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, στην οποία ο κ. Φορσάιθ είναι πρόεδρος, με δραστηριότητες υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης, λιανικού εμπορίου χαρτικών ειδών και ειδών ιματισμού, χονδρικού εμπορίου βιβλίων, υπηρεσιών παροχής γευμάτων κ.ά. Ο κ. Φορσάιθ έχει εργαστεί παλιότερα στη Mars Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως CEO στη Chandler Corporation (τώρα Clermont Corporation) σε Σιγκαπούρη και Βιετνάμ, με αντικείμενο την αγορά, δημιουργία και διεύθυνση επιχειρήσεων διεθνούς εμβέλειας στους τομείς της εκπαίδευσης, των ακινήτων, των χρηματοοικονομικών και της υγειονομικής περίθαλψης. Το 2016 ίδρυσε τη Forfar Education με σκοπό την αγορά και διαχείριση σημαντικών σχολείων σε όλο τον κόσμο. Βασική φιλοσοφία του είναι ότι κάθε σχολείο του ομίλου του παραμένει αυτόνομο, με τη δική του φυσιογνωμία, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται από τη συμμετοχή του σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών, ανταλλαγών και εκπαιδευτικών καινοτομιών. Την περασμένη Τετάρτη, μαζί με τον γενικό διευθυντή των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, Κυριάκο Κυριακούλη, παρουσίασε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το πλάνο της Forfar Education για την εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών σχολείων, με αφετηρία τη Ρόδο και το συγκεκριμένο σχολείο.Η πρώτη ξένη επένδυση σε ελληνικό ιδιωτικό σχολείο ήταν αυτή του βρετανικού ομίλου Dukes Education, που εξαγόρασε τον Μάιο του 2024 το International School of Athens (ISA), δυναμικότητας 700 μαθητών και ιδιοκτησίας Βασίλη Δασκαλάκη, προέδρου και του γνωστού κολεγίου BCA. Ο όμιλος Dukes Education ιδρύθηκε το 2015 από τον Βρετανό Ατίφ Χασάν, που επιπλέον συγκρότησε την Cavendish Education, πάροχο σχολείων για μαθητές με αυτισμό και δυσλεξία. Διαθέτει πλην της Βρετανίας και 22 σχολεία σε οκτώ ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας 21.000 μαθητές.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ακολούθησε η επένδυση της Inspired Education Group (IEG) σε ένα από τα κορυφαία ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τη Σχολή Μωραΐτη, με δυναμικότητα 1.900 μαθητών. Η IEG είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους ιδιωτικής εκπαίδευσης παγκοσμίως με 125 ιδιωτικά σχολεία σε 30 χώρες και 95.000 μαθητές, που ιδρύθηκε το 2013 και ανήκει στον Λιβανεζοβρετανό επιχειρηματία Ναντίμ Ενσουλί.



Ο ίδιος όμιλος προχώρησε επίσης, λίγες ημέρες μετά, στην εξαγορά των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (CGS), μιας ιστορικής επιχείρησης που ξεκίνησε το 1973 στο Μαρούσι με 330 μαθητές και καινοτόμα προγράμματα, όπως το ολοήμερο σχολείο, για να μετακομίσει αργότερα πρώτα στην Παλλήνη (1981) και από το 1995 στη Βάρη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περιλαμβάνονται σχέδια επέκτασης του CGS στον χώρο του The Ellinikon Greenfield, με την έναρξη λειτουργίας του σχολείου δυναμικότητας 1.500-1.700 μαθητών να δρομολογείται για τον Σεπτέμβριο του 2028.



Πλειοψηφικό πακέτο Η επόμενη κίνηση ήρθε από τον Cognita Europe & US του ομίλου Jacobs, που απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στις αρχές Νοεμβρίου του 2024. Ο όμιλος Cognita περιλαμβάνει πάνω από 100 σχολεία σε 17 χώρες, με 90.000 και πλέον μαθητές. Ανήκει στην Jacobs Holding AG, θυγατρική της Jacobs Capital, παγκόσμιας επενδυτικής εταιρείας με έδρα στη Ζυρίχη και το Λονδίνο, συμφερόντων της ομώνυμης επιχειρηματικής οικογένειας, με την εκπαίδευση να αποτελεί βασικό μέρος των δραστηριοτήτων της εδώ και αρκετές γενιές τόσο από φιλανθρωπικής όσο και από επενδυτικής πλευράς.

Ακολούθησε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 η εξαγορά του εκπαιδευτηρίου «Ο Πλάτων» από τον επίσης βρετανικό εκπαιδευτικό όμιλο International Schools Partnership (ISP), που ιδρύθηκε το 2013 και ήδη έχει αναπτύξει 116 σχολεία σε 25 χώρες, με περισσότερους από 116.000 μαθητές. Διευθύνων σύμβουλος είναι ο Στιβ Μπράουν, που από το 2016 έχει απογειώσει τον όμιλο. Η ISP ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου του 2025 τη δεύτερη εξαγορά της επί ελληνικού εδάφους, αυτή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Λίγους μήνες μετά, τον Μάιο, προχώρησε στην εξαγορά και των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα - Λιναρδάτου στο Περιστέρι, με δυναμικότητα 1.600 μαθητών και 330 εργαζομένων. Ο πρώτος γύρος των εξαγορών έκλεισε με μια τοποθέτηση του ομίλου που τον εγκαινίασε: η Dukes Education προχώρησε στην εξαγορά των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη εκτός Αθηνών.



Ανοδική πορεία Εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, η ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση ακολουθεί ανοδική πορεία. Εξαιρείται η περίοδος 2012-18 της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Υπήρξε μια σημαντική ποιοτική αλλαγή στην κουλτούρα της μέσης ελληνικής οικογένειας, όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στη θέση της αντίληψης περί της εύκολης λύσης για την απόκτηση απολυτηρίου χωρίς ιδιαίτερο κόπο, που κυριαρχούσε σε πολλές ευκατάστατες οικογένειες σε περασμένες εποχές, πέρασε η επιδίωξη των γονέων για σπουδές των παιδιών τους με ποιότητα και αξία σε ασφαλές περιβάλλον, απόκτηση πραγματικών εφοδίων για τη διευκόλυνση της εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια.



Η βελτίωση της ποιότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση, η στασιμότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αντίστοιχη δημόσια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και του εισοδήματος των Ελλήνων, που κατέστησε προσβάσιμα τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία στη μεσαία τάξη, έφεραν την πρώτη άνοιξη στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Από τους 40.000 μαθητές της δεκαετίας του ’80 και τους 95.000 του ιστορικού ρεκόρ της δεκαετίας του 2000, σήμερα η δυναμικότητα των ιδιωτικών σχολείων αγγίζει τους 125.000 μαθητές. Το άλμα είναι ακόμη πιο θεαματικό, αν συνυπολογιστεί ότι την περίοδο 2012-2018 ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 70.000, άρα σε μια επταετία η αύξηση πλησιάζει το 80%. Ενδεικτικό της τάσης είναι ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξεπέρασαν ήδη τα 1.200 από το 2023.



Στο εξωτερικό Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε και η ζήτηση για πτυχία International Baccalaureate των ιδιωτικών σχολείων, που δίνουν εισιτήριο για την εισαγωγή σε μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένουν μεγάλα, καθώς μόλις το 8%-9% των παιδιών ηλικίας 3-18 ετών φοιτά σε ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, όταν στο εξωτερικό ο μέσος όρος είναι 13%. Το μέγεθος της αγοράς έφτασε στα 1,2 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση εγγραφών 15%-20% την τελευταία πενταετία και με πολλά σχολεία, λόγω κορεσμού των υποδομών τους, να μην μπορούν πια να καλύψουν αιτήματα νέων εγγραφών. Μοιραία και οι ανάγκες των σχολείων για επενδύσεις σε νέες υποδομές, προσωπικό κ.ά. αυξήθηκαν.



Εκεί ήρθαν να «κουμπώσουν» οι επενδυτικές κινήσεις των ξένων ομίλων. Το περιβάλλον οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής σταθερότητας της χώρας, καθώς και το ενθαρρυντικό θεσμικό πλαίσιο κέντρισαν το ενδιαφέρον των επενδυτικών σχημάτων. Ο κλάδος κατέστη ιδιαίτερα ελκυστικός και οι συμφωνίες εξαγορών πληθαίνουν, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση εγγυάται τη σταθερότητα επαναλαμβανόμενων εσόδων και τις προοπτικές σταθερής ικανοποιητικής κερδοφορίας.



Η συγκεκριμένη αγορά μετασχηματίζεται πλέον. Από το παραδοσιακό, συχνά οικογενειακό σχήμα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων περνάει σε ένα πιο «συγκεντρωμένο» και διεθνούς παρουσίας μοντέλο, με τους ξένους επενδυτικούς ομίλους να προσφέρουν τεχνογνωσία, νέες σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, εκσυγχρονισμό των υποδομών και ακαδημαϊκά πρότυπα που αναβαθμίζουν συνολικά την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα.