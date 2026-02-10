Εφετείο για «Σπαρτιάτες»: Απαλλαγή ζήτησε η Εισαγγελέας γιατί «δεν προέκυψε εξαπάτηση εκλογέων», όπως είπε

Κλείσιμο

Πλήρη απαλλαγή τωνγια την υπόθεση τωνανάμεσά τους και οζήτησε σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, όπου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η συγκεκριμένη υπόθεση.Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κάθονται, με βασικό αδίκημα την εξαπάτηση εκλογέων κατά τις εκλογές του 2023, 11 νυν και πρώην βουλευτές του κόμματος των «Σπαρτιατών», ο Ηλίας Κασιδιάρης (ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων) και ένας δικηγόρος (συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογέων).Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη όταν ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών»,από το βήμα της Βουλής είχε κάνει λόγο γιακαι εκβιασμούς στο κόμμα του, «φωτογραφίζοντας» τον Ηλία Κασιδιάρη.Στη συνέχεια, ωστόσο, ο κ.είχε πάρει πίσω τις καταγγελίες του, αποδίδοντας όλα όσα είχε καταγγείλει σε μιακαι σε λανθασμένη πληροφόρηση. Να σημειωθεί ότι μετά τις καταγγελίες του κ. Στίγκα, έρευνα για αυτές είχε διενεργήσει η τότε εισαγγελέας τουΓεωργία Αδειλίνη, και εν συνεχεία η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο.Σήμερα, κατά την αγόρευσή της στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η εισαγγελέας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων, αναφέροντας πωςΚατά την εισαγγελέα, δεν προέκυψε συνεννόηση τωνπου κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων σε βαθμό πλημμελήματος με τον καταδικασθέντα πρωτοδίκως για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, αφού «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν εντολές οι βουλευτές από κανέναν». Ακόμη, η εισαγγελέας επισήμανε πως δεν έχει αποδειχθεί ότι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι ελάμβαναν οδηγίες από τον συγκεκριμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και πως η δήλωσή του περί δικαίωσής του από την εκλογή τωνδεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία σε βάρος του.Μάλιστα, η εισαγγελική λειτουργός, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της, αναφέρθηκε στις σχέσεις μεταξύ των 11 κατηγορούμενων βουλευτών και του προέδρου των Σπαρτιατών, Β. Στίγκα, αναφέροντας ότι «δεν προέκυψε προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ του Ηλ. Κασιδιάρη και υποψήφιων βουλευτών των Σπαρτιατών», καθώς και ότι «δεν υπήρξε μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι μεταβλήθηκε το εκλογικό τους φρόνημα κάποιων εκλογέων».Επίσης, η εισαγγελέας χαρακτήρισε «συγκρουσιακή» την κατάσταση στο κόμμα μετά τις εκλογές του 2023, λόγω της διαγραφής τουπου στήριξε την υποψηφιότητα Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων. «Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή, ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος», είπε, προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023. Η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται».Να σημειωθεί ότι σε πρώτο βαθμό όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί, ωστόσο η υπόθεση κατέληξε στο Εφετείο κατόπιν έφεσης που άσκησε η Εισαγγελία Εφετών.