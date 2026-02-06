Ναυάγιο στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών
Ναυάγιο στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται – Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του

Ναυάγιο στη Χίο: Προθεσμία 24 ωρών έλαβε ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών
Προθεσμία 24 ωρών ζήτησε και έλαβε ο Μαροκινός που φέρεται ως ο διακινητής που μετέφερε τους μετανάστες του ναυαγίου στη Χίο, με αποτέλεσμα 15 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Ο κατηγορούμενος, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία 24 ωρών για να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του προγραμματίστηκε για αύριο, Σάββατο, στις 18:00, κι ενώ η κύρια ανάκριση για το πολύνεκρο ναυάγιο συνεχίζεται.

Πάντως ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και σημειώνει ότι ευελπιστεί σε μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισης:


Ο εντολέας μας κλήθηκε σήμερα και ώρα 15.00 να απολογηθεί ενώπιον της κας Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Προς ενημέρωση σας, ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία 24 ωρών για να προετοιμάσει την απολογία του και την υπεράσπιση του και η ανάκριση πρόκειται να διεξαχθεί αύριο Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.00.

Αναφορικά με τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που του αποδίδονται τις αρνείται κατηγορηματικά και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.
