Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά κύματα το επόμενο δεκαήμερο, χωρίς έντονο ψύχος

Κολυδάς και Καλλιάνος προειδοποιούν για περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων, ισχυρούς ανέμους και μεταφορά αφρικανικής σκόνης





Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού δείχνει έναν «χειμώνα χωρίς χειμωνιάτικες υπερβολές». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.











Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «βροχοπτώσεις κατά κύματα» στο επόμενο δεκαήμερο, λόγω της προσέγγισης διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Όπως σημειώνει, η περίοδος αστάθειας θα επηρεάσει τη χώρα τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη, με βασικά χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχές, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.



Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν η Τετάρτη από το βράδυ, κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Οι συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να εκδηλωθούν λασποβροχές.



Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, με εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.500 με 1.700 μέτρα.



Κλείσιμο



Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται χαμηλές τιμές. Αντίθετα, οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται άνοδος, με τιμές έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, τοπικά έως 22 βαθμούς, και στη βόρεια Κρήτη ακόμη και 24 βαθμούς Κελσίου.



Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή κυρίως στις περιόδους που τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων, μεταφοράς φερτών υλικών και προβλημάτων στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.



Συμπερασματικά, όπως τονίζει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, με αυξημένο όμως τοπικό κίνδυνο κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, ενώ νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου



Σε ήπιο θερμοκρασιακά αλλά άστατο καιρικό μοτίβο εισέρχεται η χώρα τις επόμενες ημέρες, με βροχές κατά κύματα και τοπικά έντονα φαινόμενα, όπως επισημαίνουν στις αναλύσεις τους οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιάννης Καλλιάνος.Σύμφωνα με τον, η μεσοπρόθεσμη προοπτική του καιρού δείχνει έναν «χειμώνα χωρίς χειμωνιάτικες υπερβολές». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι δύο επόμενες εβδομάδες φαίνεται να κινούνται σε σχετικά ήπιο καιρικό μοτίβο για την εποχή, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.Ωστόσο, από πλευράς υετού καταγράφεται σαφής διαφοροποίηση. Κατά τον ίδιο, την πρώτη εβδομάδα διαφαίνεται γενικευμένη τάση για περισσότερες βροχές τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη χώρα μας, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα τα φαινόμενα περιορίζονται περισσότερο γεωγραφικά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς την κατανομή τους.Από την πλευρά του, οκάνει λόγο για «βροχοπτώσεις κατά κύματα» στο επόμενο δεκαήμερο, λόγω της προσέγγισης διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά. Όπως σημειώνει, η περίοδος αστάθειας θα επηρεάσει τη χώρα τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη, με βασικά χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχές, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον ίδιο, παρουσιάζουν η Τετάρτη από το βράδυ, κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Οι συνθήκες θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να εκδηλωθούν λασποβροχές.Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα, με εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρών. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.500 με 1.700 μέτρα.Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, ενώ το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή ύφεση, με τοπική αστάθεια αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα.Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένονται χαμηλές τιμές. Αντίθετα, οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται άνοδος, με τιμές έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, τοπικά έως 22 βαθμούς, και στη βόρεια Κρήτη ακόμη και 24 βαθμούς Κελσίου.Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή κυρίως στις περιόδους που τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων, μεταφοράς φερτών υλικών και προβλημάτων στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.Συμπερασματικά, όπως τονίζει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, με αυξημένο όμως τοπικό κίνδυνο κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, ενώ νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 10-ΗΜΕΡΟ

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

🟦 Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν :

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.

🟦 Επεξήγηση χρωματισμών χαρτών βροχόπτωσης :

Πριν την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it)

⚠️ Λευκές κλειστές καμπύλες

→ Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

⚠️ Κόκκινες κλειστές καμπύλες

→ Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

👉 Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων :

🟢 Ανοιχτό & σκούρο πράσινο : Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές

🔵 Σκούρο μπλε : Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων

🔴 Σκούρο κόκκινο : Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

📆 Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

• Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

• Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

• Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

▶️ Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

• Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

• Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

• Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

• Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

• Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

▶️ Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

• Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

• Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

▶️ Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

• Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

• Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

• Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας

🌡️ Θερμοκρασίες ανα ημέρα :

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, αντιθέτως :

ℹ️ Τετάρτη :

• Δυτικά ηπειρωτικά : έως 20°C

• Υπόλοιπα ηπειρωτικά : 15–18°C

• Βόρεια Κρήτη : έως 20°C

ℹ️ Πέμπτη :

• Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων & βροχών

• Μέγιστες 16–18°C

ℹ️ Παρασκευή :

•Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

• Βόρεια Κρήτη : Κοντά στους 20°C

ℹ️ Σάββατο:

• Άνοδος της θερμοκρασίας :

• Βόρεια Ελλάδα : έως 18°C

• Κεντρικά & νότια : 18–20°C, τοπικά 22°C

• Βόρεια Κρήτη : 22–24°C

• Δωδεκάνησα : έως 20°C

⚠️ Ως πρός τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν τοπικά τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα :

• Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από κορεσμένα εδάφη και ισχυρούς ανέμους.

• Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία υπερχείλιση.

• Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ειδικά όπου έχουν προηγηθεί έργα σε πρανή ή πλαγιές.

• Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Αποφεύγουμε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και Ιρλανδικές διαβάσεις.

🔍 Συμπεράσματα :

• Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα.

📌 Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο.









Ο καιρός σήμερα Αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη βόρεια χώρα και λίγα χιόνια στα ορεινά. Μετά το μεσημέρι ο καιρός στα δυτικά θα παρουσιάσει επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που τοπικά θα είναι έντονα και εμφανίζουν σημαντική πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Από αργά το βράδυ, οι βροχές θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τη βόρεια χώρα, τις Σποράδες και τα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 2 έως 10-12, στην Ήπειρο από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο από 8 έως 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 16-17, στα νησιά του Αιγαίου από 7 έως 15-16 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 19-21 και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.



Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ, και τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενισχυόμενοι προοδευτικά σε ισχυρούς 6 μποφόρ και το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.



Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και το βράδυ έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16-17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές κατά περιόδους οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν και είναι πολύ πιθανό να συνοδευτούν από καταιγίδες, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11-12 βαθμούς.



Ο καιρός την Πέμπτη 05-02-2026 Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026 Στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία και στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.



Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026 Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο



Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026 Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.