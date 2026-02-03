Καιρός - Κολυδάς: Διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα φέρνουν βροχές τις επόμενες ημέρες

Οι άστατες συνθήκες θα συνεχιστούν με παρόμοιο μοτίβο και μέσα στην επόμενη εβδομάδα - Αναλυτική πρόγνωση για την Τετάρτη





Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι άστατες συνθήκες θα συνεχιστούν με παρόμοιο μοτίβο και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.







Παράλληλα, αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία ωστόσο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης.



Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, χωρίς να παρουσιάζουν ακραίες εντάσεις. Συνολικά, το προσεχές διάστημα διαμορφώνεται ένα ήπιο καιρικό σκηνικό, με εναλλαγές αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.



🎯Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ο καιρός των επόμενων ημερών θα χαρακτηρίζεται από διαδοχικές διαταραχές που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό σε γενικές γραμμές. Οι βροχές θα εμφανίζονται τοπικά σε αρκετές… pic.twitter.com/LuvRzBjmRt — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 3, 2026 Αναλυτικά ο καιρός την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ Νεφώσεις με τοπικές βροχές που το βράδυ στα δυτικά θα ενταθούν και στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά από το βράδυ.



Κλείσιμο



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Με διαδοχικές διαταραχές και κατά διαστήματα άστατο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αναμένεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι άστατες συνθήκες θα συνεχιστούν με παρόμοιο μοτίβο και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.Η μοναδική περίοδος που συγκεντρώνει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον είναι η Πέμπτη, οπότε στο ανατολικό Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης κατά τόπους ισχυρών βροχών και καταιγίδων.Παράλληλα, αναμένεται μεταφοράη οποία ωστόσο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης.Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις, χωρίς να παρουσιάζουν ακραίες εντάσεις. Συνολικά, το προσεχές διάστημα διαμορφώνεται ένα ήπιο καιρικό σκηνικό, με εναλλαγές αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.Νεφώσεις με τοπικές βροχές που το βράδυ στα δυτικά θα ενταθούν και στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά από το βράδυ.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 με ενίσχυση αργά το βράδυ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.