Πώς θα γίνει ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία, τι ισχύει για τα πανεπιστήμια
Αύριο είναι η εορτή των Τριών Ιεραρχών, αναλυτικά τι θα ισχύσει σε σχολεία και πανεπιστήμια
Με εκκλησιασμό ή και εορταστικές εκδηλώσεις, θα τιμηθεί η εορτή των Τριών Ιεραρχών αύριο, 30 Ιανουαρίου, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Η διάρκεια των εορτασμών θα είναι τουλάχιστον δίωρης διάρκειας ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά τις υπόλοιπες ώρες, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν απουσίες κανονικά.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.
Αναφορικά με τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, αφού δεν ισχύει η αργία της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα γίνει ο επίσημος εορτασμός παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, με ύμνους από τη χορωδία της Θεολογικής Σχολής.
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ο επίσημος εορτασμός θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου (κεντρικό κτήριο).
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο εορτασμός της ημέρας των Γραμμάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Εκδήλωση για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.
Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΤην 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός ή και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα ς είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες.
Τί ισχύει για τα ΠανεπιστήμιαΟ εορτασμός των Τριών Ιεραρχών, που είναι παράλληλα και η Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων, θα τιμηθεί το 2026 με επίσημες εκδηλώσεις σε αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, αλλά και σε άλλες ημερομηνίες ανάλογα με τον προγραμματισμό.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συνήθως πανηγυρικούς λόγους, ομιλίες για το έργο των Τριών Ιεραρχών, ύμνους και βραβεύσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή τους στην παιδεία και τον πολιτισμό.
