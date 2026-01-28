Η Βουλή φωταγωγήθηκε στη Μνήμη του Ολοκαυτώματος

Η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος, με το θεματικό λογότυπο της διεθνούς εκστρατείας #WE REMEMBER.Όπως κάθε χρόνο, η Βουλή συμμετείχε στις δράσεις για τη διατήρηση της μνήμης έξι εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, τιμώντας παράλληλα και τους περίπου 60.000 Έλληνες Εβραίους που αφανίστηκαν από το ναζιστικό καθεστώς.Το διεθνές λογότυπο #WE REMEMBER αποτυπώνεται από το 2022 με φωταγωγήσεις εμβληματικών κτιρίων ανά τον κόσμο.