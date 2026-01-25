Συνοδική Θεία Λειτουργία στα Τίρανα για τον έναν χρόνο από την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου

Μνημόσυνα τελέστηκαν σε πολλές πόλεις της Αλβανίας, το έργο του συνεχίζει να εμπνέει, έγραψε σε ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη





Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα – τον ναό-σύμβολο που ο ίδιος οραματίστηκε και ανήγειρε ως σημείο ενότητας και πνευματικής αναγέννησης – τελέστηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιωάννου. Ιεράρχες, κλήρος και λαός από την Αλβανία και το εξωτερικό συμμετείχαν στην προσευχητική μνήμη, η οποία κορυφώθηκε με το ετήσιο μνημόσυνο και το Αρχιερατικό Τρισάγιο στον τόπο όπου αναπαύεται, κάτω από το ιερό βήμα του Καθεδρικού Ναού.



Από τα ερείπια στην αναγέννηση Όταν ανέλαβε το 1992 την ηγεσία της Εκκλησίας της Αλβανίας, ο Αναστάσιος βρέθηκε μπροστά σε μια ορθόδοξη πραγματικότητα σχεδόν μηδενική. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε τεθεί εκτός ζωής, οι ναοί είχαν καταστραφεί ή μετατραπεί, το ανθρώπινο δυναμικό ήταν ελάχιστο και η κοινωνία βαθιά τραυματισμένη από τον αθεϊστικό διωγμό. Το έργο που ανέλαβε δεν ήταν απλώς ποιμαντικό· ήταν έργο ανασύστασης εκ θεμελίων.



Σε διάστημα τριών και πλέον δεκαετιών, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος οικοδόμησε εκ νέου εκκλησιαστικές δομές, αναστήλωσε εκατοντάδες ναούς, ίδρυσε σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα, μερίμνησε για τη θεολογική και ανθρώπινη συγκρότηση του κλήρου, στήριξε την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική συνοχή. Η Εκκλησία, υπό την καθοδήγησή του, μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνοτικής ταυτότητας.



Μνήμη αγώνων και δοκιμασιών Η σημερινή επέτειος φέρνει στη μνήμη όχι μόνο το έργο, αλλά και τους αγώνες που το συνόδευσαν. Σε πολλές περιοχές της Αλβανίας τελέστηκαν μνημόσυνα, με πιο συγκινητική ίσως εκείνο στην Πρεμετή, στον ιστορικό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, έναν τόπο που συμπυκνώνει τις δυσκολίες, τις πληγές αλλά και την επιμονή της Ορθόδοξης κοινότητας.







Δεν υπήρξε ιεράρχης της σύγκρουσης, αλλά της ευθύνης. Ακόμη και όταν βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων, συκοφαντιών και ακραίων εθνικιστικών κύκλων, επέμεινε στον διάλογο, στη θεσμική διεκδίκηση και στη μαρτυρία της αλήθειας χωρίς κραυγές.



Μια κληρονομιά με παγκόσμια ακτινοβολία Η διεθνής αναγνώριση του Αναστασίου δεν υπήρξε τυχαία. Θεολόγος με βαθιά σκέψη, ιεραπόστολος με παγκόσμια εμπειρία, ποιμένας με σπάνια ανθρωπιά, άφησε παρακαταθήκη μέτρου, σεβασμού και ελπίδας. Μίλησε με πράξεις για την αξία της παιδείας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης, αποδεικνύοντας ότι η πίστη αποκτά ουσία όταν μεταφράζεται σε διακονία του ανθρώπου.



Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος παραμένει παρών όχι μόνο στον χώρο όπου αναπαύεται, αλλά στις ζωές εκείνων που συνεχίζουν να

εμπνέονται από το έργο και το παράδειγμά του. Και αυτή είναι, ίσως, η πιο ζωντανή μορφή μνήμης.



Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του Αναστάσιου Αλβανίας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, γράφει στα κοινωνικά δίκτυα:



«Ένας χρόνος από την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστάσιου. Μνήμη ευγνωμοσύνης για έναν ιεράρχη με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο Αναστάσιος υπήρξε αναστηλωτής Εκκλησίας και συνειδήσεων: από τα ερείπια της μεταπολίτευσης στην Αλβανία, οικοδόμησε την Ορθόδοξη Εκκλησία με έργα πίστης, παιδείας και κοινωνικής προσφοράς. Ίδρυσε σχολεία και εκπαιδευτικά

ιδρύματα, στήριξε την υγεία και την πρόνοια, άνοιξε δρόμους διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης, μίλησε με πράξεις για τον σεβασμό του ανθρώπου ανεξαρτήτως θρησκείας ή καταγωγής.



Με διεθνή ακτινοβολία, βαθιά θεολογική σκέψη και ακούραστη ιεραποστολική δράση, άφησε παρακαταθήκη ανθρωπισμού, μέτρου και ελπίδας. Το έργο του συνεχίζει να εμπνέει — ως υπόμνηση ότι η πίστη γίνεται δύναμη όταν μεταφράζεται σε παιδεία, αλληλεγγύη και ειρήνη».



