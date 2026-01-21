Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα στο Πέραμα
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή αποκατάσταση του πλοίου και τη διασφάλιση του προσωπικού
Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 μέλη πλήρωμα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.
Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα Λιμενικού-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, τρία ρυμουλκά και ένα πλοίο/γερανός για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
