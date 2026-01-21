Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα στο Πέραμα
ΕΛΛΑΔΑ
Εισροή υδάτων Πέραμα Πλοίο

Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα στο Πέραμα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή αποκατάσταση του πλοίου και τη διασφάλιση του προσωπικού

Εισροή υδάτων σε πλοίο υπό ελληνική σημαία με 18μελές πλήρωμα στο Πέραμα
Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 μέλη πλήρωμα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα Λιμενικού-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, τρία ρυμουλκά και ένα πλοίο/γερανός για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι 6-7 μποφόρ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή αποκατάσταση του πλοίου και τη διασφάλιση του προσωπικού.

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης