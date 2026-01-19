Συνελήφθη 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ληστεία

Συνελήφθη 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία

Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη την ίδια μέρα

Συνελήφθη 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία
Για ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε, το πρωί της Κυριακής, σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας 46χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου και με την απειλή αιχμηρού αντικείμενου, άρπαξε από το ταμείο του καταστήματος 400 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την ίδια μέρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον συνέλαβαν. Στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν ρούχα που τον συνδέουν με τη ληστεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης