Συνελήφθη 46χρονος για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία
Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη την ίδια μέρα
Για ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε, το πρωί της Κυριακής, σε κατάστημα ψιλικών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας 46χρονος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 46χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά προσώπου και με την απειλή αιχμηρού αντικείμενου, άρπαξε από το ταμείο του καταστήματος 400 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.
Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την ίδια μέρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον συνέλαβαν. Στο σπίτι του 46χρονου βρέθηκαν ρούχα που τον συνδέουν με τη ληστεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
