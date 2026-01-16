Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στη Μαδρίτη: Ελεγχόμενες καύσεις, rescEU και κλιματική κρίση στο τραπέζι

Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ως αναγκαία απάντηση στις ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.Επιπλέον, ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών της Ισπανίας, όπου πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της UME (Unidad Militar de Emergencias) στην αεροπορική βάση Torrejón, όπου συναντήθηκε με τον Επικεφαλής της UME, Αντιστράτηγο Francisco Javier Marcos Izquierdo και ενημερώθηκε για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ενεργοποίησης της Μονάδας.