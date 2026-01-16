Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στη Μαδρίτη: Ελεγχόμενες καύσεις, rescEU και κλιματική κρίση στο τραπέζι
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, επισκέφθηκε Μαδρίτη για ενίσχυση συνεργασίας σε Πολιτική Προστασία και διαχείριση κρίσεων
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Μαδρίτη την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Ισπανίας στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Fernando Grande-Marlaska Gómez, όπου επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον χειρισμό των φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ευρωπαϊκή συνεργασία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του rescEU, καθώς και στη διαχρονική προσήλωση των δύο χωρών στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ο κ. Grande-Marlaska ευχαρίστησε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2025, μέσω της αποστολής 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία. Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Ελλάδας για την πολύτιμη και έγκαιρη συνδρομή της Ισπανίας σε κρίσιμες περιόδους.
Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων, η ανάπτυξη στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, καθώς και η ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης στο πλαίσιο του rescEU. Οι δύο Υπουργοί επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για εμβάθυνση της διμερούς και ευρωπαϊκής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής απόκρισης απέναντι στις κλιματικά υποκινούμενες κρίσεις.
Ο Υπουργός συναντήθηκε επίσης με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Ισπανίας και Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικών Προκλήσεων (MITECO), κα SaraAagesen Muñoz. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες λόγω της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στην αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, στο πλαίσιο και της ευρύτερης εμβάθυνσης των ελληνοϊσπανικών σχέσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της MITECO στον σχεδιασμό πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, στη χρήση επιστημονικών δεδομένων –μετεωρολογικών, υδρολογικών και περιβαλλοντικών– για την υποστήριξη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στην ενσωμάτωση κριτηρίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον εθνικό σχεδιασμό. Ο κ. Κεφαλογιάννης εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε θέματα πρόληψης, εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας.
Ειδικότερα, συζητήθηκε η ισπανική εμπειρία στην προληπτική διαχείριση της καύσιμης ύλης μέσω ελεγχόμενων καύσεων που εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία, την ώρα που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θεσμοθετεί, μεταξύ άλλων, την ελεγχόμενη καύση και άλλα σύγχρονα εργαλεία πρόληψης, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων φορέων.
Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ως αναγκαία απάντηση στις ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.
Επιπλέον, ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών της Ισπανίας, όπου πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του Ισπανικού Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, της Υποδιεύθυνσης Πρόληψης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης και Συντονισμού Εκτάκτων Αναγκών.
Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της UME (Unidad Militar de Emergencias) στην αεροπορική βάση Torrejón, όπου συναντήθηκε με τον Επικεφαλής της UME, Αντιστράτηγο Francisco Javier Marcos Izquierdo και ενημερώθηκε για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ενεργοποίησης της Μονάδας.
