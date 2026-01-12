ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησαν 15χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας και βιντεοσκόπησαν την επίθεση
Οι Αρχές ταυτοποίησαν ως δράστες τρεις κοπέλες κι ένα αγόρι, από 13 έως 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία

Η επίθεση που δέχθηκε ένα 15χρονο κορίτσι στην πλατεία της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη, από ομάδα ανηλίκων που την ξυλοκόπησαν και κατέγραφαν τις πράξεις τους σε βίντεο, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί ημεδαποί, τρεις κοπέλες κι ένα αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για μία 18χρονη, μία 14χρονη, μία 13χρονη και έναν 16χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες στις 5 Οκτωβρίου, όταν η παρέα των ανηλίκων προσέγγισαν την 15χρονη στην περιοχή της Καμάρας κι έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρεις εκ των δραστών της επιτέθηκαν, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.
