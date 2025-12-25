«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train

Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025, τόνισε