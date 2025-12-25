«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Πλακιάς Hellenic Train Κάρτα

«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train

Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025, τόνισε

«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train
59 ΣΧΟΛΙΑ
Την αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσε η ευχετήρια κάρτα που δημοσίευσε η Hellenic Train για τις ημέρες των γιορτών.

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρείας που σκότωσε 57 αθώους» έγραψε σε ανάρτηση ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025. Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων Τεμπών. Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!»

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

59 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης