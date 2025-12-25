Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train
«Αρρωστημένη συμπεριφορά»: Η ανάρτηση Πλακιά για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα της Hellenic Train
Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025, τόνισε
Την αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσε η ευχετήρια κάρτα που δημοσίευσε η Hellenic Train για τις ημέρες των γιορτών.
«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρείας που σκότωσε 57 αθώους» έγραψε σε ανάρτηση ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.
«Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού. Ένα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.
«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025. Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων Τεμπών. Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!»
Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:
