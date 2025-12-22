Μέσα σε 4 ημέρες οι κάμερες AI είδαν 480 οδηγούς να περνούν με κόκκινο στη διασταύρωση της Μεσογείων με τη Χαλανδρίου

«Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με στόχο να αποτρέψουν την παράβαση. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου

Στιγμιότυπο από την τοποθέτηση ΑΙ κάμερας στη λεωφ. Κηφισίας. Οπτικά δεν διαφέρουν από τις «συμβατικές» της Περιφέρειας Αττικής



Τα οκτώ σημεία

Η ΑΙ κάμερα «πιάνει» τον οδηγό του ταξί να μην έχει βάλει τη ζώνη ασφαλείας

Με το «ΘΕΜΑ» να έχει αποκαλύψει πρώτο την έναρξη λειτουργίας των ΑΙ καμερών, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς είναι μια τέτοια κάμερα, ώστε να ξέρουν να την αναγνωρίζουν και να… αποφεύγουν τις κλήσεις., έχει απαντήσει ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας ακόμα του project ανέφερε πως οι κάμερες θα είναι φανερές - υπό την έννοια ότι θα είναι γνωστό πού θα τοποθετούνται. Ότι δεν έχουν στόχο να κάνουν… είσπραξη, αλλά να λειτουργούν αποτρεπτικά στους παραβάτες. Γι’ αυτόν τον λόγο και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζήτησε από την Τροχαία να του υποδείξει τα πιο επικίνδυνα σημεία της Αττικής για τροχαία, ώστε να συνετίσει τους οδηγούς. Για τον κ. Παπαστεργίου, το εγχείρημα θα είναι πετυχημένο, όχι εάν θα κόβουν πολλές κλήσεις, αλλά εάν δεν θα κόβουν ούτε μία κλήση την ημέρα και ότι τα ατυχήματα στα σημεία θα έχουν μηδενίσει.«Με τη μεταρρύθμιση για την οδική ασφάλεια επιλέγουμε συνειδητά να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη», λέει στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Παπαστεργίου και συνεχίζει: «Πρόκειται για μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και μια πολιτική απόφαση με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ξεκινήσαμε ήδη πιλοτικά με την εγκατάσταση καμερών σε οκτώ σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, οι οποίες καταγράφουν κρίσιμες και αποδεδειγμένα επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης και κράνους.Αυτή η πρώτη παρέμβαση συνδέεται οργανικά με το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης: τη δημιουργία του ‘’Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων’’. Ενα σύστημα που θα ενοποιεί, θα διασταυρώνει και θα διαχειρίζεται ψηφιακά τις παραβάσεις, γρήγορα και με διαφάνεια, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο».Όπως έχει αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», τα οκτώ σημεία που λειτουργούν κάμερες του πιλοτικού συστήματος της Αττικής είναι τα εξής: Στον Δήμο Αθηναίων στις λεωφ. Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής - λεωφ. Μεσογείων και λεωφ. Χαλανδρίου, στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου - λεωφ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στον Δήμο Καλλιθέας - λεωφ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής, στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγµένης - λεωφ. Ποσειδώνος και Ερµού.Επίσης, από την Παρασκευή λειτουργεί ΑΙ κάμερα στον Δήμο Αλίμου - λεωφ. Ποσειδώνος και λεωφ. Αλίµου, στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης - λεωφ. Βουλιαγµένης και Τήνου και στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού - λεωφ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως. Οι κάμερες επιβλέπουν την κίνηση και είναι «εκπαιδευμένες», εκτός από την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, να αναγνωρίζουν τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του αυτοκινήτου.Ζουμάρουν αυτόματα στον οδηγό και μπορούν να αναγνωρίσουν, χρησιμοποιώντας λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης, εάν αυτός μιλά στο κινητό ή πληκτρολογεί σε αυτό καθώς οδηγεί, εάν φορά ζώνη κ.ά. Το σύστημα κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις που καταγράφει και τις καταχωρεί στο κεντρικό σύστημα.Προς το παρόν, οι κάμερες εκπαιδεύονται και η ολοκλήρωση εγκατάστασης και διασύνδεσης σε όλη τη χώρα αναμένεται να γίνει το 2026. Οπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο «τρέχει» την όλη διαδικασία, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών, ενώ προχωρά ο μεγάλος διαγωνισμός για την τοποθέτηση 2.500 καμερών σε όλο το Λεκανοπέδιο.Το σύστημα προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 2.500 καμερών σε αστικά δίκτυα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (2.000 σε σταθερά σημεία + 500 σε λεωφορεία). Πυλώνα του νέου συστήματος αποτελούν οι 2.000 κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας (με βάση τον χάρτη ατυχημάτων της ΕΛ.ΑΣ.) και οι 500 κάμερες εντός λεωφορείων ΟΣΥ, για επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων (τουλάχιστον αρχικά).To υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και συγκεκριμένα η υπηρεσία «ΟΔΥΣΕΑΣ», θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και Προστίμων (ΕΗΣ), το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ΕΗΣ διαβιβάζονται δεδομένα ελέγχων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, ήτοι α) από τα αρμόδια όργανα ελέγχου μέσω των φορητών συσκευών (tablets) και β) από τους οπτικούς αισθητήρες των ηλεκτρονικών συσκευών (κάμερες), διασταυρώνοντάς τα με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.Τα δεδομένα των καμερών διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στο ΕΗΣ και περιλαμβάνουν αρχεία εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά μεταδεδομένα των καταγραφεισών παραβάσεων. Μέσω των κατάλληλων διεπαφών και διαλειτουργικοτήτων του συστήματος επιτυγχάνεται ο άμεσος αυτοματοποιημένος εντοπισμός παραβατών, η έκδοση ψηφιακής πράξης βεβαίωσης παράβασης (ΠΒΠ) και η ηλεκτρονική επίδοσή της στον πολίτη στη θυρίδα του στο gov.