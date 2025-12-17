Έριχναν υγρά απόβλητα και βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, τέσσερις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Αστυνομία Συλλήψεις

Έριχναν υγρά απόβλητα και βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, τέσσερις συλλήψεις

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 63χρονου

Έριχναν υγρά απόβλητα και βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, τέσσερις συλλήψεις
8 ΣΧΟΛΙΑ
Tα στοιχεία πέντε ατόμων που εμπλέκονται σε υπόθεση ανεξέλεγκτων και παράνομων απορρίψεων ανεπεξέργαστων βιομηχανικών υγρών και βοθρολυμάτων σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής ταυτοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης

Σε οργανωμένη επιχείρηση που έγινε το απόγευμα της Τρίτης με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης, εντοπίστηκαν, στη Χαλκιδική και συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία τέσσερις εξ’ αυτών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 63χρονου συνεργού τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης οι τέσσερις άντρες που συνελήφθησαν, ηλικίας 44, 41, 40 και 65 ετών τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, με χρήση τριών βυτιοφόρων οχημάτων, πραγματοποιούσαν, κατά περίπτωση, παράνομα, επανειλημμένα και ανεξέλεγκτα απορρίψεις ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και βοθρολυμάτων σε τεράστια τρύπα επί του εδάφους, σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής.

Συνέπεια των προαναφερόμενων ενεργειών είναι η εκτεταμένη ρύπανση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Ο 65χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη, απωθώντας τους αστυνομικούς, ενώ κατά την παραμονή του στην αστυνομική υπηρεσία ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά εφημερεύοντος νοσοκομείου, όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα που αφορούν στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος (κακουργηματικού χαρακτήρα) κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας, για παράβαση του Νόμου περί ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων, για απείθεια και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες: 

Έριχναν υγρά απόβλητα και βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, τέσσερις συλλήψεις
Έριχναν υγρά απόβλητα και βοθρολύματα σε ορεινή περιοχή της Χαλκιδικής, τέσσερις συλλήψεις
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης