Αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ για την 17Ν που μιλάει ο Κουφοντίνας: Να μην πάρει κρατική χρηματοδότηση λένε σύλλογοι θυμάτων, «είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο» απαντάει ο Παπαχελάς
Το ντοκιμαντέρ ετοιμάζει για λογαριασμό του ΣΚΑΪ ο Αλ. Παπαχελάς- «Μας κινητοποίησε η επιστολή των συγγενών» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης- Επιστολή διαμαρτυρίας του Γιάννη Αλαφούζου προς το ΕΚΚΟΜΕΔ
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ντοκιμαντέρ «17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση» του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν να μη δοθεί κρατική χρηματοδότηση, ενώ ο δημοσιογράφος απαντά ότι πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκουμέντο που θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απόψεις.
Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και ο σύλλογος συγγενών θυμάτων της τρομοκρατίας «Ως Εδώ» σε κοινοί τους ανακοίνωση εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην παροχή βήματος σε καταδικασμένους τρομοκράτες, όπως ο Δημήτρης Κουφοντίνας, μέσω του ντοκιμαντέρ, ενώ τονίζουν ότι η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης της παραγωγής δεν συνιστά λογοκρισία.
Είχε προηγηθεί η ανάκληση της χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ από το ΕΚΚΟΜΕΔ, κατόπιν επιστολής των συγγενών των θυμάτων. Στην απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ είχε αντιδράσει ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ, Γιάννης Αλαφούζος, μέσω επιστολής του προς τη διοίκηση του φορέα, με την οποία εξέφραζε δυσαρέσκεια για την ανάκληση της μερικής χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας». Στην υπόθεση τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα λογοκρισίας, αλλά θέμα χρηματοδότησης και η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ πάρθηκε μετά την επιστολή διαμαρτυρίας συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και του «Ως Εδώ»: Ως συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ», πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, ότι στη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και πτώση», ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς θα έπαιρνε και συνέντευξη από τον κατά συρροή δολοφόνο Δημήτρη Κουφοντίνα στην πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά από δεκαετίες, αλλά και από άλλους τρομοκράτες. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
Απευθυνόμενοι γραπτώς στον κύριο Παπαχελά σε ανύποπτο χρόνο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, όχι προφανώς στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα δεν αμφισβητούμε, αλλά στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας. Των πατεράδων, των γιών, των συζύγων και των αδερφών μας. Ταυτόχρονα αποσύραμε εμφατικά οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, παλιών και νέων αλλά και πλάνων δικών μας, αλλά και το συγγενών μας, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο διάλογο εξίσωσης θυτών και θυμάτων.
Θυμίζουμε πως ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, με κάθε ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ότι είναι αμετανόητος για τις πράξεις του, κηρύσσοντας αφενός το μίσος του για τα θύματά του και τους «ιδεολογικούς» αντιπάλους του, και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης από δυνητικούς μιμητές και οπαδούς του.
Και ως επιστέγασμα μάθαμε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα χρηματοδοτείτο από το ΕΚΚΟΜΕΔ, δηλαδή, οι δολοφόνοι θα μας ξανα-έλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών.
Μας φάνηκε αδιανόητο και στείλαμε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας ως Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ» στο ΕΚΚΟΜΕΔ, προκειμένου να το ενημερώσουμε ότι η δική μας μαρτυρία θα απουσιάζει και να ζητήσουμε την άρση της χρηματοδότησης της παραγωγής.
Από την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση χρηματοδότησης ανακλήθηκε, κάτι που μας φαίνεται αυτονόητο. Θέλουμε επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης μιας παραγωγής, μιας οποιαδήποτε παραγωγής, δεν αποτελεί λογοκρισία. Ποτέ δεν ζητήσαμε, ούτε επιδιώξαμε να λογοκριθεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό που διεκδικήσαμε, είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε «αγόραζε» με αίμα.
Όσον αφορά τον ισχυρισμό της πολυφωνίας, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων μας. Είναι προσβλητικός γιατί στην ουσία εξισώνει τη Δημοκρατία με την τρομοκρατία, τους θύτες με τα θύματα, τους δολοφόνους με τους δολοφονημένους».
Ο Αλέξης Παπαχελάς είπε αρχικά: «Καταλαβαίνω τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, τον έχω νιώσει από πρώτο χέρι, καθώς έχω βρεθεί απέναντι σε ανθρώπους γενναίους, όπως είναι η κυρία Αξαρλιάν και θυμώνω με αυτή την ιστορία διότι εγώ είπα το δικό μου «ως εδώ» αρκετά χρόνια πριν. Ήμουν πρώτος δημοσιογράφος που έβαλα τον πόνο των θυμάτων στη δημοσιότητα και έσπασε μια σιωπή που υπήρχε. Είχε κόστος αλλά το θεωρούσα σημαντικό.
Κάποιοι μιλάνε ότι μπορεί να ξεπλύνουμε την τρομοκρατία ή τον Κουφοντίνα. Ξεχνάνε ότι σε αυτό το κτήριο μπήκα πρώτος τα ξημερώματα, όταν σχεδόν είχε γκρεμιστεί από τους απογόνους της 17Ν και δεν ξέραμε αν υπήρχε νεκρός.
Παπαχελάς: Καταλαβαίνω τον πόνο των συγγενών, αλλά η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσειςΠαρέμβαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης (17/12) έκανε ο Αλέξης Παπαχελάς, αναφέροντας πως καταλαβαίνει τον πόνο των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, ωστόσο σε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ απαιτείται να βρίσκονται όλοι οι πρωταγωνιστές.
Όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν ξέρω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού και δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Έχουμε δώσει τις μάχες μας και κάνουμε όλοι μια δουλειά με δύσκολα διλήμματα. Όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, κάνεις μία έρευνα που απαιτεί να συμπεριλάβεις και όλους τους πρωταγωνιστές».
Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο «κόψιμο» της χρηματοδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ λέγοντας: «Υπάρχει ένα θέμα για την κρατική χρηματοδότηση. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο στο αίτημά μας ότι θα υπάρχουν συνεντεύξεις με τρομοκράτες. Έκανα επαφές με συγγενείς για να συμμετάσχουν και να καταθέσουν την μαρτυρία τους, καταλαβαίνοντας την δυσκολία τους. Όποιος με ξέρει και νομίζει ότι δεν ξέρω τον πόνο τους, ζει κάπου αλλού και δεν έχω τίποτα να αποδείξω.
Ήταν μία χρηματοδότηση ενός 6ωρου ντοκιμαντέρ με όλη την αλήθεια για την 17Ν. Θα είχε τον πόνο και το αίμα. Έχω ανθρώπους που λένε τι έχουν ζήσει, έχω κάτσει απέναντι από θύματα που λένε ότι αν καθόντουσαν απέναντι από τον Κουφοντίνα θα του έλεγαν «α» ή «β». Προσπάθησα να έχω όλες τις απόψεις.
Η ιστορική αλήθεια θέλει σκληρές αποφάσεις. Θα κριθούμε όλοι. Ο ΣΚΑΪ, εγώ, όλοι. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να προσπαθούν να προλάβουν είτε να μην υπάρξουν συνεντεύξεις είτε να μην υπάρξουν χρηματοδότηση προδικάζοντας το ντοκιμαντέρ. Βρίσκω επίσης ανεξήγητο να αναστέλλεται μια χρηματοδότηση γιατί σε κάποιους μπορεί να αναιρέσει το εικαζόμενο περιεχόμενο και αυτό ανοίγει επικίνδυνα μονοπάτια.
Θα ήθελα πάρα πολύ με τους συγγενείς σε ένα τραπέζι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και της τοξικότητας των social media και να μιλήσουμε στα ίσια. Να τους ακούσω και να με ακούσουν. Μπορεί να μην συμφωνήσουμε. Θα δεχθώ να έχω την άποψή τους, αν θέλουν να έχουν μια 5λεπτη διαμαρτυρία πριν το ντοκιμαντέρ και να καταγγέλλουν και εμένα να το κάνουν γιατί πάντα είμαι ανοιχτός και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Η μόνη λύση είναι να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος και να υπάρχουν όλες οι μαρτυρίες, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε όλη την ιστορία της 17Ν».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε την Τετάρτη (17/12) στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» για το θέμα με το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17 Νοέμβρη και την ανάκληση της χρηματοδότησής του από το ΕΚΚΟΜΕΔ.
Ο κ. Μαρινάκης είπε αρχικά: «Κατ' αρχάς να πούμε ότι δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας, γιατί η λογοκρισία είναι όταν απαγορεύεται να προβληθεί κάτι. Έχουμε μια εδραιωμένη δημοκρατία, δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αυτό, ούτε προφανώς θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Πολλώ δε μάλλον για μια έρευνα ενός εκ των πιο έγκριτων δημοσιογράφων της χώρας, τον κ. Παπαχελά που κάθε τέτοια του δουλειά αποτελεί υπόδειγμα κύρους, αξιοπιστίας και ευκαιρίας εμείς οι νεότεροι να μάθουμε τι έγινε στο παρελθόν. Και δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, μιλάω εκπροσωπώντας και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Μιλάμε για το εάν μπορεί ή πρέπει το κράτος να χρηματοδοτήσει ένα προϊόν, μια έρευνα. Το αντικείμενο της συζήτησης δεν είναι η λογοκρισία, είναι θέμα χρηματοδότησης».
Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Τι άλλαξε; Από την πρώτη απόφαση που ήταν θετική μέχρι τη στιγμή της δεύτερης απόφασης, μεσολάβησε μια επιστολή των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο, με την οποία επισήμαναν ότι δεν δέχονται να είναι στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, στην ίδια έρευνα, οι ίδιοι με τον δολοφόνο του πατέρα τους, του αδερφού τους, του παιδιού τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους.
Αυτό το στάθμισε ο ΕΚΚΟΜΕΔ και μετά από αυτή την επιστολή έκρινε, χωρίς να αμφισβητεί κανένας μας ούτε την εγκυρότητα, ούτε τα κίνητρα του κ. Παπαχελά, ο οποίος μάλιστα ξαναλέω πως έχει αναδείξει τέτοια σοβαρά συμβάντα και ο ίδιος ο ΣΚΑΪ, είναι ένα κανάλι που έχει πέσει θύμα τρομοκρατικών ενεργειών. Αυτό λοιπόν που στάθμισε ο ΕΚΚΟΜΕΔ είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον πόνο των ανθρώπων, είναι ένα ζήτημα πολύ φορτισμένο.
Το γεγονός ότι έστειλαν μια επιστολή σίγουρα κινητοποίησε τον ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν μπορείς να αγνοήσεις μια τέτοια επιστολή συγγενών θυμάτων. Αυτό που λέγανε είναι πως 'δεν μπορεί να προβάλλεται μαζί με εμάς ο δολοφόνος του πατέρα μας, του αδερφού μας, του παιδιού μας, και μάλιστα ένας serial killer, αμετανόητος δολοφόνος που περπατούσε στο σημείο που σκοτώθηκε, για παράδειγμα, ο Θάνος Αξαρλιάν'. Δεν είναι δυνατόν, έκρινε ο ΕΚΚΟΜΕΔ, να επιδοτηθεί κάτι που θα προβάλει τον δολοφόνο και δεν θα προβάλει τα θύματα. Κανείς δεν λογοκρίνει κανέναν, σε καμία περίπτωση».
Όπως σημειώνει, πρόκειται για ανατροπή απόφασης που είχε ληφθεί μόλις στις 8 Δεκεμβρίου για την υπαγωγή του ντοκιμαντέρ στο καθεστώς μερικής χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με την επιστολή, η αιτιολογία της απόφασης αφορά τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος για τρομοκρατία Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Γιάννης Αλαφούζος επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ είχε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση ήδη από τις 2 Ιουνίου, μέσω του επίσημου αιτήματος του ΣΚΑΪ, για το σύνολο του περιεχομένου της σειράς και για το γεγονός ότι, ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις των έξι επεισοδίων, περιλαμβανόταν και συγκεκριμένη μαρτυρία.
Όπως τονίζεται στην επιστολή, η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ συνιστά, κατά τον ΣΚΑΪ, πρωτοφανή παρέμβαση στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής. «Για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο ενός τέτοιου έργου, επιχειρώντας κατ’ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Αλαφούζος χαρακτηρίζει την απόφαση «βαθιά προσβλητική» τόσο για τον ΣΚΑΪ όσο και για τον Αλέξη Παπαχελά, υπογραμμίζοντας ότι ο τηλεοπτικός σταθμός είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι που διαχρονικά επενδύει συστηματικά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ υψηλής ποιότητας με στόχο τη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά προσεγγίζουν με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια και υπενθυμίζει ότι υπήρξε ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας στην αποδόμηση των ιδεολογικών επιχειρημάτων των δραστών.
Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη διεθνή δημοσιογραφική πρακτική, καταγράφοντας τις μαρτυρίες όλων των πρωταγωνιστών, από τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους βασικούς συντελεστές της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, έως τον καταδικασμένο για τις δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα.
Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΚΑΪ γνωστοποιεί ότι δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και ανακοινώνει την απόσυρση και δεύτερου αιτήματος υπαγωγής, που αφορά το ντοκιμαντέρ «Τελευταία μπλόφα», βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015.
Η επιστολή κλείνει με αιχμηρή αναφορά, στην οποία η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ χαρακτηρίζεται ως αντίθετη σε κάθε έννοια δεοντολογίας, με τον ΣΚΑΪ να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει πρακτικές που, όπως αναφέρεται, «θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας».
Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ) εκφράζει έντονη αντίδραση στην απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει την ένταξη του ντοκιμαντέρ «17Ν, Άνοδος και Πτώση» του Αλέξη Παπαχελά στο πρόγραμμα cash rebate, κάνοντας λόγο για παράνομη και λογοκριτική ενέργεια που πλήττει την ελευθερία της έκφρασης και της δημοσιογραφικής έρευνας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΠΟΕ: Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (Σ.Α.Π.Ο.Ε) εκφράζει την έκπληξή του, την αγανάκτησή του και την ανησυχία του για το μέλλον αναφορικά με λογοκριτικές πρακτικές του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. σε βάρος της ανεξάρτητης έρευνας και της δημιουργίας ταινιών τεκμηρίωσης στη Χώρα.
Mε μια προδήλως παράνομη απόφαση, η οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. ανακάλεσε στις 15.12.2025, δηλαδή μια εβδομάδα μετά την αρχική απόφαση υπαγωγής, την ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής cash rebate του ντοκιμαντέρ του έγκριτου και πολύπειρου δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά με τίτλο «17Ν, Άνοδος και Πτώση». Ο λόγος, σύμφωνα με την απόφαση, είναι «η συμμετοχή προσώπου καταδικασμένου για τρομοκρατία και αμετανόητου ως προς τις πράξεις του» (σκ. 23 της απόφασης ανάκλησης»).
Εν προκειμένω, η Διοίκηση του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. αναλαμβάνει τον ρόλο του προστάτη της δημοσίας τάξης και του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος (σκ. 27 της απόφασης ανάκλησης) για να δικαιολογήσει την απόφασή του μία μόλις εβδομάδα μετά την έγκριση της ενίσχυσης.
Ως εάν η εμπεδωμένη ελληνική δημοκρατία και η δημόσια τάξη να κινδυνεύουν από την σύντομη εμφάνιση του καταδικασθέντος για τρομοκρατία σε ένα ντοκιμαντέρ, του οποίου ο δημιουργός χαίρει εκτίμησης στον πανελλήνιο για την ποιότητα της εργασίας του εδώ και δεκαετίες για την πολύπλευρη, εις βάθος και αντικειμενική πραγμάτευση ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Όταν επιπλέον στην αγορά κυκλοφορεί βιβλίο εκατοντάδων σελίδων, που έχει συγγράψει ο καταδικασθείς, και όταν έχει δώσει συνεντεύξεις στον έντυπο τύπο στο παρελθόν.
Η απόφαση αυτή παραβιάζει το Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθότι συνιστά λογοκριτική ενέργεια που δεν μπορεί να έχει έρεισμα σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. Η επέκταση αυτής της λογικής μπορεί να οδηγήσει σε ολισθηρά μονοπάτια λογοκρισίας, που στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει εκλείψει αλλά δείχνει διαρκώς και με αυξανόμενη ένταση τα δόντια της μέχρι σήμερα (από την επίθεση σε έργα τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη μέχρι τις συγκεντρώσεις φανατικών και τις μηνύσεις για τις αφίσες ταινιών ντοκιμαντέρ).
Επιπλέον η απόφαση παραβιάζει το ίδιο το νομικό καθεστώς για το cash rebate, το οποίο θεσπίζει ο νόμος 5105/2024 και το οποίο εμπεριέχει ρητές διατάξεις για τα έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν από την φύση τους. Εκτός εάν το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θεωρεί πως το έργο του Αλέξη Παπαχελά πρόκειται να εκθειάζει την τρομοκρατία ή να τη δικαιολογεί ή να τη νομιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο! Η απόφαση, όμως, δεν εμπεριέχει τέτοιες σκέψεις, γιατί προφανώς, εάν διατυπώνονταν, θα κινούνταν στην σφαίρα του ιλαρού.
Καλούμε σε εγρήγορση όλους τους εμπλεκόμενους στην καλλιτεχνική δημιουργία στην Χώρα και όσους πιστεύουν ότι ο πολίτης έχει κρίση, νου και σύνεση ώστε να αξιολογεί ο ίδιος με τα δικά του αισθητικά και διανοητικά κριτήρια αυτό που βλέπει, από έναν πίνακα μέχρι μια αφίσα, από ένα ντοκιμαντέρ μέχρι μια εμπορική διαφήμιση.
Οι καιροί ου μενετοί.
Η επιστολή του Γιάννη ΑλαφούζουΟ Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια και την έκπληξή του για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, κάνοντας λόγο για «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας» σε έργο δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής.
