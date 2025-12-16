Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Συνελήφθη αλλοδαπός που κυκλοφορούσε ημίγυμνος στο Ηράκλειο Κρήτης, «κυνήγησε πελάτη κρατώντας μαχαίρι»
Άρχισε να γδύνεται στη μέση του δρόμου, χτύπαγε αυτοκίνητα και έσπασε τζαμαρία σούπερ μάρκετ
Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στα Δειλινά Ηρακλείου Κρήτης ένας αλλοδαπός που κυκλοφορούσε ημίγυμνος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, όλα έγιναν, όταν ο αλλοδαπός, ηλικίας περίπου 35 ετών, μπήκε σε σούπερ μάρκετ και, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, «έκανε ζημιές, ενοχλούσε τους πελάτες», ενώ στη συνέχεια «πήρε ένα μαχαίρι και κυνήγησε πελάτη».
Όταν βγήκε από το σούπερ μάρκετ άρχισε να γδύνεται, πετώντας τα ρούχα και τα παπούτσια του στον δρόμο. Ημίγυμνος, άρχισε να χτυπάει αυτοκίνητα.
Ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ κλείδωσε την πόρτα, ώστε ο άνδρας να μην μπορέσει να ξαναμπεί, όμως εκείνος έσπασε την τζαμαρία, κλωτσώντας και χτυπώντας την με τα χέρια του.
Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς τη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν, πως ο αλλοδαπός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
