Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αγροτικό στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με αγροτικό στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Ο οδηγός του αγροτικού φέρεται να προσπάθησε να φύγει από τον τόπο του ατυχήματος αλλά τον σταμάτησαν περαστικοί
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στη λεωφόρο Σούδας, στα Χανιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το flashnews.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αγροτικό συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι με αποτέλεσμα ο αναβάτης να καταλήξει στο οδόστρωμα τραυματισμένος.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, που εξετάζεται αν ήταν υπό την επήρεια μέθης, φέρεται να προσπάθησε να φύγει κάποια στιγμή από τον τόπο του ατυχήματος αλλά τον σταμάτησαν περαστικοί.
Στο σημείο έφτασε η Τροχαία Χανίων που οδήγησε τον οδηγό του αγροτικού στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη του δικύκλου.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Ειδικότερα, σύμφωνα με το flashnews.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αγροτικό συγκρούστηκε με ένα μηχανάκι με αποτέλεσμα ο αναβάτης να καταλήξει στο οδόστρωμα τραυματισμένος.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, που εξετάζεται αν ήταν υπό την επήρεια μέθης, φέρεται να προσπάθησε να φύγει κάποια στιγμή από τον τόπο του ατυχήματος αλλά τον σταμάτησαν περαστικοί.
Στο σημείο έφτασε η Τροχαία Χανίων που οδήγησε τον οδηγό του αγροτικού στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη του δικύκλου.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα