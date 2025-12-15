Αιματηρό επεισόδιο μέρα - μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Μαχαιρώθηκε γυναίκα σε διαπληκτισμό 8 ατόμων
Πέντε άτομα επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες και έναν άντρα - Συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι άλλοι τέσσερις

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο παζάρι της Κομοτηνής, μπροστά στα μάτια πελατών που εκείνη την ώρα ψώνιζαν στη λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Χρόνου», πέντε ημεδαποί άνδρες φέρεται πως επιτέθηκαν σε βάρος τριών ημεδαπών (δύο γυναικών και ενός άνδρα) για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο. Ένας εκ των θυτών, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, φέρεται πως επιτέθηκε σε βάρος ημεδαπής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει τραύμα στο μάγουλο.

Ο θύτης συνελήφθη άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τεσσάρων δραστών, που δεν συνελήφθησαν εκείνη τη στιγμή καθώς τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τον «Χρόνο», ένας εκ των θυτών έριξε υγρό – αδιευκρίνιστη ουσία – σε ένα εκ των θυμάτων.

Το αστυνομικό σκέλος χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ κατά τα λοιπά η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
