Αιματηρό επεισόδιο μέρα - μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Μαχαιρώθηκε γυναίκα σε διαπληκτισμό 8 ατόμων

Πέντε άτομα επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες και έναν άντρα - Συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι άλλοι τέσσερις