Καιρός: Ήπιος και μικρές μόνο μεταβολές μέχρι τα Χριστούγεννα, τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες Αν και γύρω στις 20 Δεκεμβρίου ο αντικυκλώνας παρουσιάζει πρόσκαιρη υποχώρηση, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την εμφάνιση τοπικών βροχών, δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για έντονο κρύο ή χιονοπτώσεις που θα επηρεάσουν την περίοδο των Χριστουγέννων, από τις 24 έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Αντιθέτως, ο αντικυκλώνας φαίνεται να ενισχύεται ξανά μέσα στις γιορτές, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες υψηλότερες των συνηθισμένων για την εποχή.









Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, σήμερα Δευτέρα ο ενισχυμένος βοριάς στο Αιγαίο θα φέρει τοπικά αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές στις προσήνεμες περιοχές, όπως η Εύβοια και η βόρεια Κρήτη. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο, προβλέπεται να ξεκινήσει μια περίοδος με βροχές που ενδέχεται να διαρκέσει ολόκληρη την εβδομάδα των Χριστουγέννων, χωρίς όμως να συνδέεται με έντονη ψυχρή εισβολή ή χιονοπτώσεις.



Παγετός κατά τόπους σε περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών Παγετός επικράτησε το πρωί της Κυριακής 14/12 σε περιοχές των κεντιρικών βορείων ηπειρωτικών. Η ελάχιστη (-4. 3 °C) καταγράφηκε για ακόμη μία φορά στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στον Νέο Καύκασο. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 14/12.







Κλείσιμο Ο καιρός σήμερα Aναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με σποραδικές μόνο και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -5 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 11, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 0 έως 14, στην Στερεά από 1 έως 10, στην Πελοπόννησο από 4 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 9 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, αλλά και στα νότια της Κρήτης, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ πιθανότητα σποραδικών και πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Ο καιρός την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου Στα δυτικά τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.



Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.