Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές, ποια δεν θα σηκώσουν ρολά αύριο ανοίξουν αύριο

ΕΛΛΑΔΑ
Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου – Κλειστά τα κρεοπωλεία την πρώτη Κυριακή, με απόφαση της Ομοσπονδίας

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση, καθώς ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος αποφάσισε να μην ακολουθήσει τον αρχικό σχεδιασμό.

Κλειστά τα κρεοπωλεία στις 14 Δεκεμβρίου

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) ανακοίνωσε ότι τα κρεοπωλεία θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο πρωτογενής τομέας πλήττεται και απαξιώνεται συστηματικά, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους επιβίωσης για το σύνολο της κοινωνίας και επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

«Ως Κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν» σημειώνει η ΠΟΚΚ.

«Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της έναρξης του Εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025» καταλήγει.

Πώς διαμορφώνεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου όσο και τις επόμενες δύο Κυριακές του εορταστικού ωραρίου, στις 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου το ωράριο προβλέπεται από 11:00 έως 16:00 ή 18:00, ανάλογα με την ημερομηνία. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου), καθώς και την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο
Σάββατο 13/12/2025: 09:00 – 16:00
Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00
Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00
Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00
Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00
Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00
Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00
Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00
Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 25/12/2025: Αργία
Παρασκευή 26/12/2025: Αργία
Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
