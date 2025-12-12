To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Καρολίνα Λάνσινγκ
«Η γιαγιά μου Carolina Herrera»
Η τρυφερή γιαγιά πίσω από το fashion icon, τα παιδικά χρόνια στη front row, η καριέρα που ονειρεύεται στη μουσική βιομηχανία: μιλήσαμε με την Ντεμπιτάντ που έκλεψε τα φώτα στο Παρίσι
Πάρις Παρασκευάδης
Στον ρυθμό του «Tick, Tick… Boom!»
Ζει για το μιούζικαλ, αποφεύγει τα ρολόγια, ακούει το ένστικτό του: ο πρωταγωνιστής της πολυσυζητημένης παράστασης μιλά για τον πιο γλυκά αγχωμένο ήρωα της σεζόν- πάνω σε μια τούρτα γενεθλίων
Κωνσταντίνα
40 χρόνια ιστορίες από το παρασκήνιο
Αν η ζωή της ήταν μυθιστόρημα, θα είχε τον τίτλο «Θάλασσες»: έτσι όπως μας συστήθηκε δισκογραφικά το 1987 και όπως μοιάζει η ζωή της, με εκείνη να υπερπηδά κάθε κύμα
Κιμ Κατράλ
Τέταρτος γάμος, έτσι ξαφνικά
Ποτέ δεν είναι αργά για να βρεις τον έρωτα, πόσο μάλλον για την εκρηκτική ηθοποιό που περίμενες μέχρι τα 69 της για να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της
Ακόμα:
Σπύρος Πώρος
30 χρόνια πίσω από τον φακό
Il Volo
Oι Ιταλοί τενόροι στην Αθήνα
Διονύσης Στραβοράβδης
O καλός, ο κακός & οι Αγιοι
Μόδα
Μυστηριακό μαύρο & ζεστά χρώματα της γης
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
