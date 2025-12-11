Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης που έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 51χρονος Αλβανός, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες (10/12) σε οικοδομή στην οδό Έλληνος Στρατιώτου στην Πάτρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο εργάτης φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
