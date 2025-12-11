Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης που έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα
Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης που έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 51χρονος Αλβανός, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες (10/12) σε οικοδομή στην οδό Έλληνος Στρατιώτου στην Πάτρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο εργάτης φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο εργάτης φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα