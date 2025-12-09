Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας
Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα
Τροχαίο με ένα αυτοκίνητo να καρφώνεται σε είσοδο πολυκατοικίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο της πολυκατοικίας μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που οδήγησε στην εκτροπή από την πορεία του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πολυτεχνείου και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα αφού δεν υπήρχαν άνθρωποι ούτε στο πεζοδρόμιο αλλά ούτε στην είσοδο της πολυκατοικίας.
Οι οδηγοί των δύο οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους.
