Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκίνητο Τροχαίο Θεσσαλονίκη Πολυκατοικία

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας όταν συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας
Τροχαίο με ένα αυτοκίνητo να καρφώνεται σε είσοδο πολυκατοικίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το αυτοκίνητο κατέληξε στην είσοδο της πολυκατοικίας μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που οδήγησε στην εκτροπή από την πορεία του.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πολυτεχνείου και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα αφού δεν υπήρχαν άνθρωποι ούτε στο πεζοδρόμιο αλλά ούτε στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους.
