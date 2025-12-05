Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛ.ΑΣ Ανω Λιόσια

Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο για να το απεγκλωβίσουν - Συνελήφθη η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Άνω Λιόσια: 16χρονος Ρομά κλείδωσε τη 2χρονη ανιψιά του στο αμάξι για να ξεφύγει από αστυνομικούς
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
11 ΣΧΟΛΙΑ

Με ένα απρόσμενο θέαμα ήρθαν αντιμέτωπα το απόγευμα της Παρασκευής στελέχη της ΟΠΚΕ όταν πήγαν να ελέγξουν ένα ύποπτο όχημα καθώς, όπως διαπίστωσαν, ο οδηγός, ο οποίος είχε αποχωρήσει πεζός, το είχε κλειδώσει και είχε αφήσει μέσα ένα κοριτσάκι 2 ετών.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17.30 το απόγευμα στα Λιόσια. Οι αστυνομικοί είδαν το αυτοκίνητο και, μετά από έλεγχο της πινακίδας, διαπίστωσαν πως είναι κλεμμένο. Έκαναν σήμα στον 16χρονο οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και άφησε το όχημα κάποια στενά παρακάτω. Το κλείδωσε και αποχώρησε πεζός. 

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και βρήκαν εντός αυτού το κοριτσάκι. Παράλληλα εντόπισαν και τη μητέρα του παιδιού η οποία τους ενημέρωσε πως δεν διαθέτει κλειδιά για το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να σπάσουν το τζάμι. Απεγκλώβισαν τη μικρή από το όχημα και ρώτησαν τη γυναίκα ποιος ήταν ο οδηγός με εκείνη να απαντά πως οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο 16χρονος αδερφός της. 

Η γυναίκα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο ενώ ο αδερφός της αναζητείται. Άπαντες είναι Ρομά.

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης