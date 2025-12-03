Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Χειροπέδες σε πέντε Πακιστανούς-μέλη σπείρας που έβαζαν ανήλικους να πωλούν λαθραία τσιγάρα
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της ΔΑΟΕ σε Παγκράτι, Κολωνό και Περιστέρι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Ειδικότερα τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν από το 2022 τους ανήλικους οικονομικά από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε καταστήματα ψιλικών – mini market σε περιοχές της Αττικής.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οργάνωσης με καταγωγή από το Πακιστάν, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ παρέχεται παροχή και προστασία σε τέσσερα ανήλικα θύματα.
