Μεσσήνη: 65χρονος πυρπόλησε περιπολικά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα
Η άμεση αντίδραση του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, απέτρεψε τα χειρότερα
Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσήνη σημειώθηκε ένα πρωτοφανές και ανησυχητικό περιστατικό, όταν ένας 65χρονος – γνωστός στις Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών και άλλα επεισόδια – προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα σταθμευμένα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, καθώς ο ίδιος είχε προηγουμένως εμφανιστεί στον χώρο.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, ο 65χρονος πήγε στο ΑΤ και εξέφρασε παράπονα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ενώ φαίνεται πως έχει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Στη συνέχεια, κρατώντας μαζί του ένα μπιτόνι με βενζίνη, περιέλουσε δύο περιπολικά με εύφλεκτο υγρό και άναψε φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Η άμεση αντίδραση του αξιωματικού υπηρεσίας, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα, απέτρεψε τα χειρότερα και έσβησε γρήγορα τις φλόγες.
Ο 65χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
