Με τη συμμετοχή 31 χωρών από 5 ηπείρους ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το 2ο Συνέδριο Νέων της Ελληνικής Διασποράς 

Το 2ο Συνέδριοτης- Greek Youth Diaspora Symposium, ολοκλήρωσε τις εργασίες του στην Αθήνα, στομε τη συμμετοχή νέων της Ελληνικής Διασποράς από 31 χώρες και 5 ηπείρους.Διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2025. Τις εργασίες συντόνισε η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη.Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σημείωσε ότι το Συμπόσιο είναι πλέον θεσμός και αναφέρθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, ένα τριετές σχέδιο, το οποίο όπως είπε: «έχει ακριβώς σκοπό να δημιουργήσει την κοιτίδα εκείνη του Ελληνισμού, για να μπορούμε να φέρουμε κοντά τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά να βρεθούμε και εμείς κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού».Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία, η οποία, όπως είπε, «αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς του Ελληνισμού της Διασποράς», ενώ επεσήμανε ότι «η ενίσχυση των δεσμών με τη νέα γενιά της Ομογένειας αποτελεί προτεραιότητα». Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, σε δηλώσεις της τόνισε ότι «στόχος είναι να ακούσουμε τις φωνές των νέων και να κάνουμε δράσεις σύμφωνα με τους προβληματισμούς τους».Συμμετέχοντας σε συζήτηση, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,αναφέρθηκε στην πολιτική ενδυνάμωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενώ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, συντόνισε τη θεματική για την καινοτομία και το επιχειρείν, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος εστίασε στην ενδυνάμωση και διασύνδεση της ελληνικής νεολαίας της διασποράς μέσω της ψηφιακής καινοτομίας. Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, συνομίλησε με νεαρούς πανελιστ για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ.Ο Επίσκοπος Ταλαντίου, κ. Θεολόγος, μετέφερε χαιρετισμό και ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου, συνεχάρη τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας για την πρωτοβουλία και καλωσόρισε τους νέους της Ομογένειας «στην πατρίδα τους».Από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, κ. Ιωάννης, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, το πνεύμα του Ολυμπισμού ως παγκόσμια αξία του Ελληνισμού και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη δημιουργία Μουσείου Ολυμπιακής Ιστορίας στη Λουσάκα.Τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής κληρονομιάς υπογράμμισε ο Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής, ενώ ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Κώστας Υφαντής, αναφέρθηκε στην προσφορά της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συζήτηση για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Study in Greece, Καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Χρήστου Μιχαλακέλη, και του Διευθυντή του Columbia Global Center, Stefanos Gandolfo. Επίσης, η κα Σοφία Κουνενάκη–Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.Το Συμπόσιο φιλοξένησε και φέτος, ως συντονιστές, προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Μεταξύ αυτών παρευρέθηκαν ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, Σωτήρης Κυρανάκος, η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ελένη Καραγιάννη, ο Διευθυντής Φοιτητικών Υποθέσεων American College, Χάρης Δασκαλοθανάσης, η Νομική Σύμβουλος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και EU Agency for Asylum, Ιωάννα Θεοδωροπούλου, ο Πρόεδρος του Brain ReGain, Κωνσταντίνος Κεσεντές, οι δικηγόροι Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Ορφέας Γεωργίου και Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, ο συνιδρυτής του AXIOS Project, Γιώργος Γεμελάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece, Παναγιώτης Καραμπίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., Θεόδωρος Βώκος, η Εθνική Συντονίστρια ASPnet Ελλάδος, Βέρα Δηλάρη, ο Πρέσβυς Στυλιανός Χουρμουζιάδης, ο Επικεφαλής της Hellenic Initiative, Μιχάλης Πρίντζος και ο θεατρικός σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης.Την έναρξη του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρέσβεις της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Γερμανίας, της Γεωργίας, των ΗΑΕ, του Καναδά, της Μολδαβίας και της Νοτίου Αφρικής, καθώς και εκπρόσωποι των Πρεσβειών της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου και της Τουρκίας.Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, απένειμε τον τίτλο του «Νέου Πρεσβευτή της Ελληνικής Διασποράς 2025» (Greek Youth Diaspora Ambassadors 2025) στους φετινούς συμμετέχοντες και βράβευσε τους περσινούς για τις δράσεις που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος σε σχέση με την προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Διασποράς ανά τον κόσμο. Το Συνέδριο παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τόσο οι συμμετέχοντες δια ζώσης, όσο και οι Απόδημοι ανά τον κόσμο, μέσω απευθείας σύνδεσης.